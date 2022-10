Pomoc, je pondelok! 5 tipov, ako zvládnuť začiatok týždňa

Možno si myslíte, že pondelok je vlastne deň ako každý iný. Avšak mnohí zamestnanci prechovávajú k pondelku odpor, dokonca priam opovrhnutie, ktoré sa vyvinulo v priebehu generácií.

Kto by to nevedel: Je pondelok ráno a motivácia necháva na seba čakať. Unavený a apatický sa vlečiete do kancelárie. Pohodový víkend bol opäť príliš krátky. Nie sme však k pondelkom nespravodliví? Nezaslúžia si lepšie zaobchádzanie? Áno, určite. Takto zvládnete každý pondelok.

Piatok je nový pondelok

Vieme, nie je to žiadne tajomstvo: V pondelok sme všetci náchylnejší na chyby. Telo je totiž stále v relaxačnom režime. Je preto vhodné pripraviť si všetko na pondelok v piatok. Urobte si zoznam úloh, ktoré vás čakajú na začiatku týždňa. Potom môžete v pondelok začať svieži a šťastní bez toho, aby ste si museli najskôr vymýšľať plán.

V pokoji je sila

Oddýchnite si v pondelok. Pokúste sa odložiť náročné stretnutia na utorok. Na pondelky sú vhodné ľahšie, jednoduchšie činnosti, ktoré si nevyžadujú prílišnú koncentráciu.

Dovoľte si prestávky

Ak zistíte, že ďalej sa už nedá a nechce sa vám, urobte si malú prestávku. Dajte si kávu alebo si urobte krátku prechádzku na čerstvom vzduchu. Trikrát sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite. Potom bude všetko o niečo lepšie a opäť uvidíte jasne.

Predstierajte, kým sa to nestane

Aj keď je to niekedy ťažké, úsmev nezaškodí ani v pondelok. Naopak, má dokonca mimoriadne pozitívny vplyv na stav mysle. Aj keď nemáte chuť na dobrú náladu, jednoducho to skúste. A predovšetkým: Smiech je nákazlivý.

Doprajte si!

Pokúste sa urobiť začiatok týždňa čo najpozitívnejší. Len si urobte láskavosť. Čo tak dobrá hudba na cestu do kancelárie – každému zdvihne náladu. Alebo sa stretnite s príjemnými kolegami na obede, naplánujte si návštevu kina či príjemný televízny večer po práci.