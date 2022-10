Čo je tajomstvom zdravej firemnej kultúry? Prezradila HR odborníčka

O tom ako udržiavať spokojnosť zamestnancov a čo pre firmu znamená zdravá firemná kultúra, sme sa rozprávali s Andreou Gubovou, riaditeľkou ľudských zdrojov slovenského telekomunikačného operátora SWAN, ktorý sa zaradil minulý rok medzi TOP 5 zamestnávateľov v oblasti IT a telekomunikácií na Slovensku v prestížnej ankete Najzamestnávateľ.

Prečo je firemná kultúra dôležitá?

Za spojením firemná kultúra sa skrýva „jedinečný recept s vlastnými ingredienciami, prísadami z kuchyne“ každej firmy. Kultúra tvorí ducha firmy alebo ešte inak, je DNA každej firmy, vďaka čomu funguje firma na medziľudskej úrovni nielen vo vnútri, ale aj smerom k svojim zákazníkom. Je to spôsob, akým ľudia vnímajú prácu, ktorú robia. Aký prístup má spoločnosť pri riešení pracovných úloh a dosahovaní cieľov, ako firma vystupuje navonok, ako sa zamestnanci voči sebe správajú, čo je dobré, žiadúce a čo je neakceptovateľné z pohľadu hodnôt.Firemná kultúra je kompasom pre zamestnanecké interakcie, ako aj rozhodnutia v biznise. Niečo, čo spája ľudí vo firme v dobrých a aj náročnejších obdobiach.

Ako udržať spokojných zamestnancov?

V prvom rade si treba povedať, že spokojný zamestnanec je nielen ten, kto rád chodí do práce, lebo sú tam fajn kolegovia na kávu. Ale hlavne spokojný zamestnanec rád robí svoju prácu, je v nej efektívny a aj rád o svojej práci rozpráva. Jednoznačne šťastní zamestnanci sú kreatívnejší a produktívnejší. Tiež je menej pravdepodobné, že napr. zmenia zamestnanie. Spokojnosť zamestnancov však nie je len o množstve výhod, benefitov, ako si to mnohí myslia. Je to hlavne o súlade hodnôt, pravidiel a správaní manažmentu, zamestnancov, až po komunikáciu smerom ku zákazníkom, riešeniu problémov. Ak sa vie zamestnanec s firmou stotožniť, tak je aj v práci spokojný. Ak sa tam cíti dobre, potom je oveľa viac ochotný pomáhať ostatným a riešiť úlohy a problémy, s ktorými sa v práci stretáva. Tu je mimoriadne dôležitá úloha manažmentu. Ak sú vedúci zamestnanci vo svojom konaní transparentní a čestní voči svojim zamestnancom, tí sa budú cítiť oceňovaní a rešpektovaní. Či naozaj spravíme to, čo hovoríme, či dodržíme slovo, podľa mňa vie udržať spokojných zamestnancov.

Je teda spokojnosť zamestnancov úlohou manažmentu?

Na rozdiel od mnohých spoločností na trhu práce, vo SWANe je skôr bežné ako ojedinelé, že samotní majitelia sa aktívne zapájajú do procesov riadenia a majú pre každého zamestnanca vždy dvere otvorené a to doslova. Akcionári u nás nesedia niekde v zahraničí, ale naopak majitelia sa podieľajú nielen na strategických rozhodnutiach, ale na každodennom chode firmy. Sú v dennodennom kontakte s kolegami naprieč celou firmou. Sú súčasťou bežného pracovného týždňa a zamestnanci ich vidia pracovať spolu s nimi na plnení cieľov. Takáto atmosféra a otvorená komunikácia je základom pre dobré fungovanie procesov vo firme a teda aj pre spokojnosť zamestnancov. Myslím si, že práve rodinná atmosféra, úzke prepojenie zamestnancov s akcionármi významným spôsobom vytvára firemnú kultúru SWAN. Kultúru, v ktorej sa ľudia neboja otvorene hovoriť svoj názor, zároveň byť spoľahlivý a dodržať, čo sľúbia, prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia či prípadné chyby a teda si spoločne vytvárať kultúru spokojnosti. Práve vďaka tomu neustále prinášame kvalitné služby a inovatívne riešenia pre našich zákazníkov.

Aké je teda tajomstvo zdravej firemnej kultúry?

Asi neexistuje žiadna univerzálna formulka, ako mať spokojných či šťastných zamestnancov. Zdravá firemná kultúra sa nedá vytvoriť cez noc či náhodou. Dôležité je mať na pamäti to, čo fungovalo napríklad u inej firmy, nemusí fungovať u nás. Firemná kultúra totiž môže rásť len vďaka originalite a jedinečnosti. Takže za mňa tajomstvom je autentickosť a hlavne sa nesnažiť byť niekým, kým nie sme. Je to neustály proces a každodenná mravenčia práca a hlavne zmes najrôznejších faktorov. Čo nie je tajomstvom, je skutočnosť, že otvorená komunikácia a vzájomný rešpekt, pocit, že zamestnanci k vám patria, môžu sa cítiť bezpečne, otvára ľudí a ich dôveru. Ja verím, že keď cítime podporu, každý z nás chce byť tým podstatným článkom, časťou a plniť svoje úlohy na sto percent. Sme potom viac odhodlaní dosiahnuť úspech osobný a teda aj firemný.