Majte sviežu pamäť aj vo vyššom veku

Stalo sa vám už, že ste si nedokázali spomenúť na meno svojho spolužiaka? Alebo ste otvorili chladničku a nevedeli ste, čo z nej chcete vybrať? Nič výnimočné.

Chvíľu počkáte a meno sa „vynorí“, vrátite sa k vareniu a na potravinu si spomeniete. Treba však spozornieť, keď zabúdanie začne ohrozovať bežné fungovanie.

Všeobecne pod pojmom pamäť chápeme schopnosť človeka ukladať si informácie do mozgu, uchovávať ich a v prípade potreby vyvolať. V seniorskom veku sa síce pamäť zhoršuje, ale demencia k normálnemu starnutiu nepatrí. Ide o chorobu, ktorá sa začne prejavovať ľahkými poruchami pamäti a postupuje vo forme zabúdania bežných vecí až po stratu schopnosti samostatného života.

Zaťaženie mozgu

Ľudský mozog sa vyvíja približne do 25. roku života, potom začína starnúť. V produktívnom veku prijíma človek veľké množstvo informácií, rieši pracovné problémy, stará sa o domácnosť. Zabudnúť napríklad na termín schôdzky či mobil doma väčšinou spôsobuje nesústredenie alebo niekedy prepracovanosť. V živote staršieho človeka však nastane zlom, kedy nastúpi na dôchodok. Zmení sa mu denný režim, a pretože už netreba držať v hlave naraz veľa informácií, mozog začína jednoducho „vypínať“.

Pravidelný tréning

Pamäť je na tom podobne ako svaly. Ak chcete, aby neochabli, musíte ich posilňovať. Zapamätávanie je sprevádzané zmenou tvaru zakončenia nervových buniek. Jeho trénovaním sa udržuje plasticita mozgu. Existuje veľa spôsobov a techník, ako pamäť posilniť. Osvedčené sú napr. mnemotechnické pomôcky. Chystáte sa na nákup? Neberte si so sebou zoznam. Vytvorte si v hlave akési krabice s názvami: ovocie a zelenina, mäso, mliečne produkty, drogéria atď., a potom do nich „poukladajte“ jednotlivé položky. Doma si skontrolujte, či ste priniesli všetko. Ak sa chcete naučiť rôzne techniky na zlepšenie pamäte, prihláste sa do špeciálneho kurzu. Účinok tréningu pocítite hneď po prvej lekcii.

Čo ešte pomáha

Nestraťte živý kontakt so svojím okolím. Venujte sa koníčkom a rozvíjajte svoje talenty, na ktoré ste nemali čas. Čítajte knihy, počúvajte hudbu, sledujte dianie vo svete. Učte sa nové veci, hrajte šach alebo kartové hry. Pamäti prospieva aj u seniorov obľúbené lúštenie krížoviek, sudoku či rôznych hlavolamov. Okrem toho je dôležitý pohyb na čerstvom vzduchu. Zaraďte si do programu pravidelné prechádzky, bicyklovanie alebo turistiku. Nenahraditeľný je dostatočný spánok a pestrá strava bohatá na ovocie, zeleninu, ryby, orechy. Mala by obsahovať antioxidanty ako flavonoidy, vitamíny C, A, E a dostatok omega mastných kyselín, ktoré ovplyvňujú zdravé fungovanie mozgu.