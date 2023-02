Všetko, čo by ste mali vedieť o homeopatii

Homeopatia je tzv. „individualizovaný“ liečebný systém, ktorý patrí do integratívnej medicíny, alebo tzv. komplementárnej medicíny.

Používa homeopatické lieky, spolupracuje s odborníkmi v oblasti zdravotníctva a opiera sa o filozofiu zdravotnej starostlivosti, ktorá vychádza z niekoľkých princípov:

• účinnosť a bezpečnosť homeopatických liekov,

• prevencia,

• pacient berie svoje zdravie do vlastných rúk,

• celostný prístup k pacientovi,

• prispôsobený a individualizovaný prístup k liečbe.

Celostný prístup k pacientovi

Homeopatická liečba umožňuje zaoberať sa pacientom i jeho chorobou, nielen chorobou samotnou.

Individualizovaná homeopatická liečba

Homeopatia je takzvaný „individualizovaný“ liečebný systém, pretože pozerá na každého človeka ako na jedinečného a zohľadňuje jeho individuálnu reakciu. Každá homeopatická liečba, aj na symptomatickej úrovni, tak môže byť individualizovaná.

Liečba, ktorá patrí do konvenčnej, ale aj alternatívnej medicíny

Rovnako ako alopatické lieky, sú aj tie homeopatické zapísané do francúzskych a európskych liekopisov od roku 1965 a 1995 a sú tak zdravotníckymi agentúrami mnohých krajín registrované ako lieky.

Sú predpisované a odporúčané odborníkmi v zdravotníctve, ako sú lekári, pôrodné asistentky a lekárnici, ktorí túto starostlivosť zaštiťujú a garantujú tak správnosť liečby aj bezpečnosť pacientov.

Homeopatia tiež patrí do oblasti alternatívnej medicíny, niekedy tiež nazývanej prírodnou medicínou. Lieči choroby a symptómy v celostným a/alebo symptomatickým prístupom. Rieši prevenciu a recidívu chorôb pomocou terénnej liečby. Zlepšuje aj kvalitu života pacientov pri liečbe onkologických ochorení a pomáha zmierňovať príznaky pri liečbe ťažkých chronických chorôb.

Liečba šetrná k organizmu

Homeopatická liečba nie je „anti“. Homeopatická liečba nejde proti fyziologickým javom. Naopak, sprevádza ich. Paralelne k tomu spĺňa rastúci dopyt po prírodných liekoch zo strany pacientov: rešpekt k fyziológii, bez chemických látok predpisovaných podľa telesnej váhy a bez toxických účinkov pre organizmus.

Odpoveď na výzvy verejného zdravotníctva

Homeopatia predstavuje spoľahlivú liečbu bez rizika pre pacientov a ponúka tak odpovede na niektoré zásadné výzvy verejného zdravotníctva, stanovené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).

• Umožňuje preventívne konať v rámci veľkého počtu ochorení.

• Prispieva k boju proti rezistencii voči antibiotikám.

• Zabraňuje rizikám interakcie s inými liekmi pri polymedikácii.

• Obmedzuje nadmernú spotrebu liekov.

Homeopatia, ktorá je šetrná k jednotlivcovi, predstavuje takisto zodpovednú voľbu v spoločenskom meradle.

Lieky šetrné k životnému prostrediu

Výroba homeopatických liekov má zanedbateľný dopad na životné prostredie. Navyše, na rozdiel od konvenčných liekov, v dôsledku užívania homeopatických liekov nevzniká odpad, ktorý by bolo nutné likvidovať v čističkách odpadových vôd.

Podľa amerického Národného strediska pre doplnkovú a celostnú zdravotnú starostlivosť (NCCIF) znížila homeopatická liečba užívanie antibiotík u infekcií horných dýchacích ciest o 57 % a užívanie psychotropných látok pri úzkostiach a poruchách spánku o 59 %.

Ako vyzerajú homeopatické lieky?

Najrozšírenejšou liekovou formou homeopatických liekov sú tuby s granulami. Existujú však aj ďalšie liekové formy ako napríklad sirupy, tablety, gély, masti, roztoky atď.

Výroba všetkých foriem homeopatických liekov podlieha rovnakým požiadavkám na kvalitu a spoľahlivosť.

Kto predpisuje homeopatické lieky?

Homeopatické lieky môže predpísať akýkoľvek lekár: pediater, všeobecný lekár pre dospelých, zubný lekár alebo lekár špecialista. Odporúčať ich môžu aj lekárnici či pôrodné asistentky. Pre vhodný výber lieku je žiaduce, aby bol príslušný odborník preškolený v homeopatickej liečebnej metóde.

Kde kúpim homeopatické lieky?

Homeopatické lieky sú dostupné len v lekárňach. S ich výberom vám môže poradiť lekárnik preškolený v homeopatii. Môže vám tiež pomôcť vhodne zvoliť homeopatické lieky do vašej domácej lekárničky, tak aby ste lieky mali vždy po ruke pre riešenie každodenných ťažkostí.

Akým spôsobom podávať granule dieťaťu?

Malý deťom, ktoré ich ešte nedokážu nechať rozpustiť v ústach (vycucať), je potrebné granule rozpustiť v malom množstve vody a podávať po lyžičkách.

Liek je dobré podávať pred jedlom.

Tip pre rodičov: Kvôli úspore času možno celkový počet granúl, predstavujúcich dennú dávku, naraz rozpustiť v dojčenskej fľaši s trochou vody a potom podávať dieťaťu toľkokrát, koľkokrát určí lekár. Roztok je vhodné uchovávať v chladničke a každý deň pripraviť nový.

Ak rozpustíte granule v pohári, dieťaťu podáte tekutinu najľahšie pipetou.

Dajú sa homeopatické liečivé prípravky kombinovať s inými prípravkami?

Áno, homeopatické lieky je možné kombinovať s inými prípravkami, či už ide o lieky, doplnky stravy, vitamíny, alebo ďalšie prípravky. V prípade pochybností o kombinovaní a dávkovaní sa vždy poraďte s odborníkom v zdravotníctve.

Chcem sa liečiť homeopaticky. Kde nájdem odborníka v zdravotníctve preškoleného v homeopatii?

Takých odborníkov nájdete napríklad na stránkach Slovenskej lekárskej homeopatickej spoločnosti www.homeo.sk alebo na www.homeopatiaslekarom.sk.

Ako čítať údaje na etikete homeopatickej tuby?

„Základná látka“ označuje suroviny použité na výrobu homeopatického lieku. Názov látky je uvedený latinsky, umožňuje to lekárom z celého sveta ľahko a presne určovať lieky.

Jednou zo základných vlastností homeopatického lieku je to, že je riedený. Číslo v názve lieku uvádza stupeň riedenia. Napríklad označenie 9 CH znamená, že východisková látka bola nariedená 9-krát v pomere 1 : 100 (1 kvapka suroviny v 99 kvapkách hydroalkoholického roztoku.)

Písmená CH znamenajú centezimálné riedenie podľa Hahnemanna. Ide o metódu riedenia vyvinutú Dr. Samuelom Hahnemannom, zakladateľom homeopatie.

Ako mám homeopatické lieky užívať?

Homeopatické lieky (forma granúl a tabliet) sa nechávajú rozpustiť v ústach, do tela sa vstrebávajú ústnou sliznicou.

Granule – jedna dávka je vždy 5 granúl a užíva sa opakovane, niekoľkokrát denne.

Dávkovanie a frekvencia užíavania iných liekových foriem je vždy uvedená v príbalovom letáku. V každom prípade dodržujte vždy odporúčania lekára alebo lekárnika.

Prečo nemajú niektoré homeopatické lieky uvedenú indikáciu, ani dávkovanie a návod?

V homeopatii rozlišujeme dva druhy liekov:

• Jednozložkové homeopatické lieky (granule v tubách): U týchto prípravkov údaje chýbajú, pretože pomocou jedného lieku možno liečiť rôzne choroby. Výber lieku aj jeho dávkovanie určuje vždy lekár, podľa stavu pacienta i jeho príznakov.

• Viaczložkové homeopatické lieky (tablety, sirupy atď.): Majú dávkovanie a väčšinou aj indikácie uvedené v príbalovom letáku. Ich zloženie bolo vyvinuté na liečbu určitého daného problému ako nádchy, kašľa, úzkosti atď. Po preštudovaní informácií na obale je pacient schopný zistiť, v ktorých prípadoch tento liek užívať. Na rozdiel od jednozložkových prípravkov nie sú označené latinským názvom látok, ktoré obsahujú, ale umelo vytvorenými komerčnými názvami.

Vedeli ste, že v oblasti Homeopatie a vedy je zverejnených viac ako 7 000 vedeckých štúdií vo významných vedeckých časopisoch, a to v dvoch významných oblastiach – základný a vedecký výskum. Základný výskum prináša laboratórne dokázané výsledky s použitím rastlinných, bunkových a zvieracích modelov.

Viac sa dočítate na stránke: www.vedecke-dokazy.homeopatiaslekarom.sk, www.hri-research.org, prípadne si prečítajte rozhovor s vedcom Dr. Alexandrom Tournierom (Švajčiarsko): Všetko, čo účinkuje, musí mať vedecké vysvetlenie.

Zdroj: (1) B. Poitevin, Svetová zdravotnícka organizácia, WHO Policy and Practice, Integrating homoeopathy in health systems, 1999 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2557606/pdf/10083716.pdf

(1) World Health Report, Svetová zdravotnícka organizácia, WHO Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative Medicine, Map Volume