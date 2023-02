Výživa seniorov: Pestrá a vyvážená 7 dní v týždni

Výživa a dostatok všetkých základných živín sú pre ľudský organizmus mimoriadne dôležité. Obzvlášť v starobe, ktorá patrí medzi rizikové obdobia v živote človeka.

Výživa seniorov ovplyvňuje ich telesnú aj duševnú pohodu, odolnosť voči infekciám, dĺžku rekonvalescencie pri chorobách a celkový zdravotný stav. Nedostatočná výživa, naopak, môže spôsobovať únavu a znižovať odolnosť organizmu.

Aj keď sa starší ľudia menej pohybujú, spomalenie ich metabolizmu neznamená, že by mali prijímať menej živín. Práve naopak. Starnutie sprevádzajú fyziologické zmeny, ktoré prinášajú úbytok svalovej hmoty, prírastok tukového tkaniva a zmeny v trávení a vstrebávaní živín v tráviacom systéme.

Ako by sa mali seniori stravovať?

Jedálniček seniorov by mal zahŕňať rozmanitú a vyváženú stravu sedem dní v týždni. Najviac zastúpenou skupinou v ňom sú obilniny, ryža, cestoviny – 40 %. Ovocie a zelenina by mali byť v strave seniorov zastúpené na približne 35 %, odporúča sa najmä ich konzumácia v surovom stave. Z časového hľadiska je dobré ovocie jesť dopoludnia, zeleninu zase popoludní. Mlieko a mliečne výrobky, mäso, hydina, ryby, vajcia a strukoviny majú v jedálničku odporúčaných 20 % (starší organizmus horšie využíva bielkoviny). Najnižšie zastúpenie v jedálničku seniorov by mali mať cukry a tuky – maximálne do 5 %. Pestrú a nutrične bohatú stravu by si starší ľudia mali rozdeliť do 6 až 7 menších porcií denne a pri úprave jedál uprednostniť dusenie, varenie a prípravu v pare. Vzhľadom na časté problémy seniorov s chrupom býva nevyhnutné upraviť aj konzistenciu stravy – ovocie ošúpať, zeleninu nastrúhať a hotové jedlo nakrájať na malé kúsky alebo pomixovať.

Horšie rozoznávanie chutí

Z pohľadu nárokov na výživu odborníci rozdeľujú seniorov do viacerých skupín – jednou z nich sú zdraví ľudia vo vyššom veku, ktorí majú len zmenené nároky na množstvo vápnika a vitamínu D v strave, ďalšou skupinou sú ľudia trpiaci ochoreniami – so zvláštnymi nárokmi podľa ich zdravotného stavu, a poslednou skupinou sú ľudia s „krehkejším“ organizmom, ktorí musia mať špeciálne upravený jedálniček.

Pri senioroch sa však často stretávame aj s neochotou meniť zabehnuté stravovacie návyky. Starší ľudia majú radi overené jedlá, ktoré však nemusia spĺňať ich výživové potreby. V praxi sa zdravotníci často stretávajú so seniormi s normálnou váhou alebo miernou nadváhou, pritom sú však podvyživení z dôvodu jednotvárnej stravy.

Ktorým potravinám sa teda vyhýbať?

Obmedziť treba najmä údeniny, sladkosti, vyprážané jedlá a alkohol. Pri príprave jedál treba dať pozor na nadmerné solenie. Keďže v starobe sa zhoršuje rozoznávanie chutí aj vôní, seniori majú tendenciu uprednostňovať ostrejšie a slanšie pokrmy.

Vedeli ste, že…?

Ak príjem živín prirodzenou cestou zlyháva, môže ho nahradiť aj tzv. sipping, teda tekutá strava bohatá na vitamíny a živiny, prispôsobená na popíjanie. Nutričné drinky majú dokonca svoje varianty prispôsobené pacientom s rôznymi diagnózami (diabetes, ochorenie pečene či obličiek).

D ako dobrý

V súvislosti so seniormi sa často hovorí aj o chýbajúcich vitamínoch, najčastejšie je to vitamín D. Jeho zvýšená potreba má svoje opodstatnenie. Starnutím pokožky klesá schopnosť vytvárať vitamín D3. Tento pritom pozitívne vplýva na udržanie svalovej hmoty a má dôležité miesto v boji proti rednutiu kostí, pretože zabezpečuje lepšie vstrebávania vápnika. Jeho deficit, najmä v zimných mesiacoch, sa môže prejaviť aj depresiou. U seniorov sa nízke koncentrácie vitamínu D zistili pri demencii, kognitívnych poruchách, Alzheimerovej a Parkinsonovej chorobe, chronickom únavovom syndróme, skleróze multiplex a cerebrovaskulárnych ochoreniach. Pre starších ľudí je preto vhodné doplniť stravu o jeho prirodzené zdroje – nájdeme ho v treščej pečeni, morských rybách, vaječnom žĺtku a v mliečnych výrobkoch z ovčieho a kravského mlieka.

Pozor na dehydratáciu

Pre vekovú skupinu seniorov je typický fenomén dehydratácie, pretože starší ľudia majú znížený pocit smädu. Ten sa môže stať až príčinou hospitalizácie. Strata 1 až 5 % tekutín sa prejaví smädom, zvýšenou činnosťou srdca a nevoľnosťou. Pri strate 6 až 10 % človek cíti mravčenie v končatinách, má bolesti hlavy a dochádza k poruchám rovnováhy. Strata 11 až 20 % tekutín vedie k poruchám prehĺtania, neostrému videniu, delíriu a nakoniec k zástave srdca. S príjmaním tekutín sa u seniorov odporúča začať od rána, ešte pred raňajkami, kvôli pozitívnej stimulácii trávenia. Ideálnou tekutinou je obyčajná voda z vodovodu, ktorá je primerane mineralizovaná a chlórovaná, teda dezinfikovaná voči nežiaducim mikroorganizmom.

3 tipy pre správny pitný režim seniorov

• Piť v pravidelných intervaloch, prípadne pitie naviazať na pravidelné denné aktivity.

• Tekutiny počas dňa striedať (voda, bylinkový čaj, neperlivá minerálka, džús).

• Kontrolovať zloženie minerálnych vôd (tie s vyšším obsahom sodíka môžu vo veľkom množstve uškodiť pri hypertenzii a problémoch so srdcom či obličkami).