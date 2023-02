Trojmesačná kolagénová kúra: Skutočná pomoc s vráskami a pre krajšie vlasy aj nechty

Žiaden seriózny výrobca kolagénu vám nebude sľubovať zázraky na počkanie. Avšak my, dámy, by sme krásnu pleť bez vrások, silnejšie vlasy a pevné nechty chceli hneď!

Najmä medzi tridsiatkou a štyridsiatkou, kedy sa už vek začína podpisovať na našom zovňajšku, dokáže byť kolagén v tomto skutočne nápomocný, ale tak ako ktorékoľvek vitamíny a minerály, potrebuje čas.

Hovoríme, samozrejme, o prírodnom kolagéne, ktorý je telu prirodzenou bielkovinou, stavebnou jednotkou spájajúcou bunky v tkanivách, ako sú kĺbové chrupavky, koža, šľachy, sliznice. Kolagén vplýva aj na kvalitu vlasov a nechtov, naše telo si ho tvorí samo, ale v dostatočnom množstve len do určitého veku. Túto esenciálnu bielkovinu skrátka potrebujeme a vďaka výdobytkom modernej biochémie si ju môžeme doplniť.

Existuje množstvo svetových štúdií potvrdzujúcich účinky dlhodobého užívania kvalitného kolagénu. Vďaka tomu môžeme podporiť štruktúru pokožky a jej elasticitu, jednotný tón a hydratáciu. Pokožka, ktorá má dostatok kolagénu, sa navyše lepšie hojí a je menej náchylná na vznik akné a iných nedokonalostí. Z kolagénu benefitujú aj vlasy, pretože regeneruje vlasové korienky. A môžete mať vďaka nemu silnejšie a krajšie nechty.

Dôležité je siahnuť po kvalite

Kolagén vo forme výživového doplnku dnes nájdeme v rôznych formách ako výsledok štiepenia surového živočíšneho kolagénu z dobytka alebo morských rýb. Proces výroby pritom rozhoduje o jeho kvalite, pri dostatočne šetrnom štiepení by mali vzniknúť kolagénové peptidy, ktoré majú zachovanú štruktúru helisy a vďaka tomu sú bioaktívne. Znamená to, že ich ľudské telo dokáže na maximum využiť a pri užívaní si z nich tvorí nové molekuly kolagénu. Príkladom je česká značka Inca Collagen, ktorej morský kolagén vzniká enzymatickým štiepením, je teda bioaktívny a navyše aj 100 % čistý, bez príchutí a aróm. To ešte zvyšuje jeho potenciál preniknúť do krvného obehu, poskytnúť telu kolagénové peptidy a prispieť k syntéze kolagénu pre pleť, vlasy a nechty. Prášková forma pritom zaručuje trvanlivosť aj bez konzervantov.

Práve takýto kvalitný kolagén v prášku odporúčajú užívať aj odborníci. „V strednom veku sú tieto výživové doplnky nenahraditeľnou zbraňou v prevencii starnutia kože, nechtov, kĺbov a šliach. Najmä po 40. roku života je vhodné užívanie výživových doplnkov s obsahom kolagénových peptidov. Najlepšie sú tie prípravky, ktoré obsahujú celý komplex kolagénových peptidov,“ potvrdzuje dermatologička Jana Molčanová z kliniky Medoderm.

Takže áno, kolagén nám môže pomôcť, aby sme sa cítili lepšie nielen kvôli jeho schopnosti podporiť pohybové ústrojenstvo, ale aj pre účinky na pokožku, vlasy a nechty. Kľúčom je však trpezlivosť. Nespoliehajte sa na prvé balenie, na začiatok je potrebná aspoň

3-mesačná kolagénová kúra. Teda každý deň by ste si mali pripraviť nápoj s dennou dávkou kolagénu, ktorá je v prípade Inca Collagen 3000 miligramov. Tie sú balené v jednotlivých, praktických zlatých vrecúškach, ideálnych aj na cesty.

Nasypať, zaliať vodou, zamiešať

Inca Collagen sa jednoducho rozpúšťa vo vode alebo v džúse, no keďže je neochutený, môžete si ho pridať aj do smoothie alebo kaše. Úvodná kolagénová kúra naštartuje organizmus, aby si opäť tvoril viac kolagénu z čistých peptidov. Prvé účinky v podobe krajšej pleti, vlasov i nechtov zaznamenali zákazníčky Inca Collagen do niekoľkých týždňov. Toto sú recenzie z vyše 200-tisíc verných zákazníkov, ktorých už značka Inca Collagen za 7 rokov existencie získala:

„Inca Collagen som začala užívať kvôli strašne krehkým nechtom. Mám len 3. balenie, ale už cítim pozitívne zmeny.“ Silvia Nagyová

„Mne išlo hlavne o vlasy a pleť a kolagén svoj účel splnil, už po 2 týždňoch som videla zlepšenie, za čo ďakujem a nehodlám ho zmeniť.“ Ivana Hodermarszká

V užívaní však pokračujte aj po prvých troch mesiacoch, aby ste telo naďalej zásobovali kolagénom. Dávkovanie môžete znížiť na dva až trikrát týždenne.

Nezabudnite, že takáto kolagénová kúra je vhodná nielen pre nás dámy, ale aj pre našich milovaných mužov. Kolagén potrebujeme všetci a ak mu dáme čas, môže nám výrazne zvýšiť kvalitu života a pomôcť k stratenému sebavedomiu. Zákazníkmi overená značka Inca Collagen sa už dlhé roky umiestňuje na vrchole rebríčkov kvality medzi výživovými doplnkami na pleť, vlasy a nechty. Jeho výberom teda rozhodne nešliapnete vedľa.