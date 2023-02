Osteoporóza: Tichý zlodej kostí

Osteoporóza nevzniká zo dňa na deň. Vývíja sa postupne, pomaly a dlhé roky ako „tichý zlodej“ uberá množstvo kostnej hmoty.

Môže skončiť nepríjemnou a obávanou zlomeninou krčka stehennej kosti, ktorá ohrozuje približne každú tretiu ženu vo veku nad 50 rokov. Najlepšou obranou proti osteoporóze je prevencia.

Na prvom mieste pri prevencii pred osteoporózou je fyzická aktivita, pravidelné cvičenie, ktoré zvyšuje kostnú denzitu. Netreba sa však pustit do cvičenia bezhlavo, rôzne druhy športu majú špecifický vplyv na kosti ako také. Pre začiatočníkov je vhodná napríklad aj chôdza, preto sa odporúča prejsť pešo 1 až 2 kilometre denne.

Silový tréning je základ

Vo všeobecnosti platí, že pre zvýšenú hustotu kostí je najvhodnejší silový tréning. Je to preto, lebo pravidelným silovým tréningom kosti reagujú na stres na ne vyvolávaný a odpovedajú zvýšením sily a hustoty. Silovému tréningu sa mnohí ľudia neopodstatnene vyhýbajú, čo je škoda. Práve správne vykonávaný silový tréning má totiž množstvo zdravotných benefitov, nielen v súvislosti s prevenciou proti osteoporóze.

Plávanie pre zdravé svaly

Hoci plávanie nepatrí do skupiny silových tréningov, a samo o sebe ani neprispieva k zvyšovaniu hustoty kostí, pravidelným plávaním však plavec podporuje rast svalového vlákna. Tým sa stáva telo odolnejšie voči pádom, následkom ktorých vznikajú napríklad spomínané nepríjemné zlomeniny.

Správna výživa

Ideálnou kombináciou je zdravý pohyb a správna výživa. Pod ideálnym stravovaním sa v súvislosti s osteoporózou rozumie dostatočný príjem látok potrebných na stavbu kostí. Medzi ne patria najmä vápnik, vitamín D a horčík. Vápnik je jeden z prvkov, ktoré si telo nedokáže vytvoriť samo, preto je potrebné, aby sme ho prijímali v dostatočnom množstve zo stravy. Približne 99 % množstva vápnika v tele je uložených v kostiach a zuboch. Pri nedostatku dochádza k rednutiu kostí či vzniku zubných kazov, ktorým je, logicky, lepšie sa vyhnúť. Preto by sme mali dbať na dostatok tejto látky v našom jedálničku.

Ďalším dôležitým prvkom pre kosti je vitamín D. Ten si naše telo dokáže vytvoriť napríklad pri pohybe na slnku, ale rovnako si ho dokáže ukladať aj zo stravy.

Osteoporóza je v populácií rozšírené ochorenie, ktoré má na svedomí vážne zdravotné, ako aj ekonomické dôsledky. Asi tretina pacientov do roka po zlomenine krčka stehennej kosti umiera, ďalšia tretina je natrvalo odkázaná na starostlivosť a pomoc iných. Iba tretina je schopná vrátiť sa do bežného žvota. Osteoporóza by nemala byť braná na ľahkú váhu a prevencii je potrebné venovať dostatok energie aj úsilia už od mladosti.