Potravinové alergie a intolerancie: Keď zlyháva imunita

Nie sú výdobytkom novej doby, aj keď ich rozšírenie v populácii môže rásť. Nejde ani o rozmar a určite by sme ich nemali ignorovať.

Genetika v hlavnej úlohe

Dôvodov vzniku potravinových alergií môže byť viacero. Významnú rolu zastáva predovšetkým genetika. Ak sú obaja rodičia alergici, je až 80 % šanca, že aj dieťa bude alergikom. Ak je alergik len jeden z rodičov, riziko vzniku alergie sa pohybuje okolo 40 % a v prípade, že žiadny z rodičov nemá alergie, riziko rozvoja alergie u dieťaťa sa pohybuje okolo 20 %.

Niektoré alergie vekom zmiznú. Kým alergie na mlieko či sóju môžu trápiť dieťa len v mladšom veku, alergia na orechy môže trvať po celý život. Ak máte diagnostikovanú potravinovú alergiu na jednu zložku, môžete mať väčšie riziko vzniku alergií aj na iné potraviny.

Môže byť alergia nebezpečná?

Alergia je prehnaná reakcia imunitného systému na alergén. Neznamená to, že je pre nás vypitie mlieka nebezpečné, no imunitný systém citlivý na tento alergén to tak vyhodnotí a spustí alergickú reakciu v celom organizme. Môže sa prejaviť svrbením pokožky, nádchou, opuchmi či tráviacimi problémami. V najhoršom prípade môže vyvolať anafylaktický šok, ktorý môže byť až smrteľný.

Aké potravinové alergie sú najčastejšie?

V menu reštaurácie nájdete pri jednotlivých jedlách čísla. Tie naznačujú, ktoré alergény sa v jedle nachádzajú. K najčastejším alergénom patria:

• mlieko

• orechy a arašidy

• obilniny

• vajcia

• strukoviny a sója

• ryby a kôrovce

• zeler

• horčica

• sezam

• sulfidy (látky pridávané do potravín)

Zriedkavé alergény, o ktorých ste možno netušili:

• červené mäso

• avokádo

• marshmallows

• kukurica

• mango

• sušené ovocie

• párky

Čo je to intolerancia?

Pri potravinovej intolerancii nejde o nesprávnu reakciu imunitného systému, ale o neschopnosť organizmu spracovať túto potravinu. Na rozdiel od alergie sa prejavuje postupne. K charakteristickým symptómom patria tráviace ťažkosti, predovšetkým plynatosť, hnačka či zápcha.

K najrozšírenejším intoleranciám patrí intolerancia na fruktózu, laktózu, histamín alebo lepok. Pri laktózovej intolerancii chýba v tele dostatok enzýmu laktáza, ktorý dokáže mliečny cukor štiepiť. Ten sa preto nespracováva a posúva sa ďalej tráviacim traktom, kde fermentuje. Pri histamínovej intolerancii zase nie je dostatok enzýmu, ktorý dokáže histamín odbúrať a ten sa následne uvoľňuje do krvi.

Diagnostiku zverte do rúk lekárom

Sami inštinktívne tušíme, ktoré potraviny nám nerobia dobre. Nemali by sme sa však diagnostikovať sami. Zverte sa do rúk lekárom, ktorí vám zároveň navrhnú diétu, prípadne odbornú liečbu.