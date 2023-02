Keď oči slabnú: Zrak sa vekom prirodzene zhoršuje

Nosiť po štyridsiatke okuliare na čítanie je úplne normálne. No slabnutie očí u staršieho človeka môže mať aj vážnejšie príčiny.

Niektorí pacienti zhoršovanie zraku spočiatku ignorujú a kontrolu u oftalmológa sa snažia čo najviac oddialiť. Strácanie ostrosti videnia však môže byť nebezpečné.

Ochorenia zraku

Presbyopia (vetchozrakosť), t. j. neschopnosť zaostriť na bežnú vzdialenosť pri čítaní, sa ani neoznačuje ako choroba. Vo vyššom veku sa totiž zhoršuje akomodácia oka, schopnosť vidieť ostro predmety v rôznych vzdialenostiach. Porucha je ľahko korigovateľná okuliarmi. Ak hovoríme o degeneratívnych ochoreniach, ide o ťažšie prípady, ktoré postupom času výrazne zhoršujú videnie pacienta. Neliečená choroba môže viesť k totálnej slepote. Najdôležitejšie je preto diagnostikovať ochorenie v počiatočnom štádiu a spomaliť ho, alebo úplne zastaviť.

Sivý zákal

Je bežnou súčasťou procesu starnutia ľudského organizmu. Väčšinou trápi ľudí po päťdesiatke, no môže sa vyskytnúť aj skôr. Po 75-ke sa jej nevyhne takmer tri štvrtiny ľudskej populácie. Katarakta, ako sa odborne šedý zákal nazýva, je degeneratívne ochorenie očnej šošovky. Pôvodne číra šošovka sa začne zakaľovať. Pacient prestáva ostro vidieť spočiatku len za súmraku či v šere. Neskôr aj pri dostatočnom osvetlení vidí akoby cez závoj. Dochádza k poruchám vnímania farieb. Neexistujú žiadne lieky ani kvapky, ktoré by dokázali kataraktu vyliečiť. Jediným riešením je operácia, pri ktorej sa zakalená šošovka odstráni a nahradí umelou. Výhodou je, že umelá môže skorigovať aj ďalšie chyby zraku ako ďalekozrakosť alebo krátkozrakosť. Pacient po zákroku vidí omnoho lepšie ako predtým.

Degerácia makuly

Ochorenie VPDM (vekom podmienená degenerácia makuly) bolo pred 30 rokmi zriedkavé, no teraz je vo vyspelých krajinách najčastejšou príčinou slepoty. Hlavným orgánom zraku je sietnica, ktorá je schopná zachytiť pozorovaný obraz a pomocou zrakového nervu posielať vnem do mozgu. Jej centrálnu časť tvorí makula alebo žltá škvrna, ktorá zabezpečuje ostré videnie detailov. A práve túto ochorenie postihuje. Pri tzv. suchej degenerácii dochádza k atrofii pigmentového epitelu sietnice a fotoreceptorov. Zhoršovanie zraku prebieha relatívne pomaly. Vlhká forma je oveľa nebezpečnejšia, pretože spôsobuje krvácanie do sietnice, opuchy a dokonca jej odlúčenie. Pacientovi klesá centrálna zraková ostrosť – v strede videnia sa objavia sivé tiene alebo čierne škvrny. Žiaľ, ochorenie nie je vyliečiteľné. Modernými liečebnými postupmi sa dá ovplyvniť jeho priebeh a účinne zastaviť ďalší vývoj. Vlhkú formu možno riešiť aplikáciou vnútroočných injekcií.

Glaukóm

Ľudovo zvaný zelený zákal je tiež častou chorobou vyššieho veku, no rizikovým faktorom býva aj dedičnosť. Toto zákerné ochorenie sa spočiatku vôbec neprejavuje. Pacient nemá žiadne bolesti, občas sa môžu dostaviť výpadky videnia v zornom poli a neskôr strata periférneho videnia. Z dosiaľ presne neidentifikovaných príčin sa v oku hromadia vnútroočné tekutiny a tie zvyšujú očný tlak, čo napokon poškodzuje zrakové nervy. Dochádza k ich trvalej degenerácii a odumieraniu. V počiatočných štádiách účinkuje liečba špeciálnymi kvapkami, ktoré znižujú očný tlak, pri ťažších stavoch pomôže operácia. Ak je ochorenie diagnostikované hneď na začiatku, je veľká šanca pacientovi zrak zachrániť.

Nenahraditeľná prevencia

Zrak je pre život človeka najdôležitejší zmysel, pretože zabezpečuje až 80 % vnímania. Starostlivosť oň, a to nielen vo vyššom veku, musí byť prioritou. Pravidelná návšteva u očného lekára je zárukou, že akékoľvek ochorenie sa odhalí dostatočne včas. Svojmu zraku môžete pomôcť aj doma. Napríklad na zachovanie ostrosti videnia slúži pravidelné cvičenie očnej jogy. A tak ako pre iné ľudské orgány je aj pre oči dôležitá správna výživa. Mala by obsahovať najmä antioxidanty luteín a zeaxantín – karotenoidy, ktoré účinne bránia degenerácii makuly alebo vzniku šedého zákalu. Ich prirodzenými zdrojmi sú napr. paradajky, mrkva, kukurica či žĺtok, ale aj brokolica, paprika a listová zelenina.