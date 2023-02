Superpotravina s názvom čierny cesnak

V kuchyni sa bez cesnaku nezaobídeme. Niektorí ho však nechcú konzumovať pre typickú arómu, ktorej sa dá len ťažko zbaviť.

Rozhodne by však mal byť súčasťou nášho jedálnička. Má nenahraditeľný vplyv na zdravie a práve jeho čierny variant obsahuje všetky dôležité látky v oveľa vyššej koncentrácii. Navyše je vhodný aj pre citlivé žalúdky.

Celé hlávky kuchynského cesnaku sa nechávajú zrieť pri teplote 60 °C počas 3 až 4 týždňov. Čierna farba vzniká následkom tzv. Maillardovej reakcie. Ide o neenzymatický proces, pri ktorom dochádza ku vzniku dôležitých zlúčenín. Príprava čierneho cesnaku je čisto biologická, bez pridávania akýchkoľvek ďalších látok. Cesnak stráca svoju ostrosť, štipľavosť a nadobúda šťavnatú mazľavú konzistenciu a sladkastú chuť.

Obsah dôležitých látok

Niektoré nestabilné zlúčeniny sa v procese zretia menia na viac stabilné a pre organizmus ľahšie stráviteľné. Čierny cesnak obsahuje alicín a ďalšie vo vode rozpustné sírnaté zlúčeniny: S-alyl merkaptocysteín a S-alyl cysteín, ktoré sú veľmi silné antioxidanty s 98 % vstrebateľnosťou. Minerálne prvky obsiahnuté v kuchynskom cesnaku zvýšia násobne svoju koncentráciu, napr. sodík a magnézium na dvojnásobok a vápnik takmer na 15-násobok. No u S-alyl cysteínu dosahuje koncentrácia až 145-násobok hodnoty v bežnom cesnaku.

Vplyv na kardiovaskulárny systém

Zvýšený cholesterol (LDL) v krvi môže spôsobiť ochorenie srdcových ciev, čo vedie k ischemickej chorobe srdca či k infarktu. Práve spomínaný S-alyl cysteín má pozitívny vplyv na zníženie lipidov – cholesterolu, triglyceridov, a to už v dávke 2,4 až 4,8 g, teda jeden strúčik denne. Preventívne pomáha aj proti vysokému krvnému tlaku.

Významný antioxidant

Voľné radikály v ľudskom tele poškodzujú DNA, telesné tuky i bielkoviny a ich nadmerné množstvo je zodpovedné za vznik mnohých ochorení. Čierny cesnak nabitý antioxidantami dokáže účinne redukovať ich hladinu a okrem iného prispieva aj k produkcii glutathionu – antioxidantu, ktorý si vyrába organizmus sám.

Silný bojovník

Antibiotické schopnosti kuchynského cesnaku sa často využívajú v domácej liečbe pri bežných ochoreniach. No čierny cesnak dokáže zabojovať aj v oveľa komplikovanejších situáciách. Významne účinkuje na Helicobakter pylori, ktorý môže byť príčinou žalúdočných vredov i rakoviny žalúdka, a to aj u ľudí rezistentných na antibiotickú liečbu. Tiež by ho mali užívať HIV pozitívni pacienti, pretože podporuje produkciu bielych krviniek, schopných likvidovať napadnuté a poškodené bunky.

Proti nádorom

Čierny zázrak sa javí veľmi vhodným doplnkom liečby najmä pri rakovine žalúdka, hrubého čreva a prostaty. Spomínaný glutathion zabraňuje karcinogénom naviazať sa na DNA a napomáha vylučovaniu toxínov z tela. Navyše S-alyl merkaptocysteín (SAMC) a S-alyl cysteín dokážu potláčať rast rakovinových buniek pri napadnutí prostaty až o 80 % a SAMC až o 71 % pri rakovine hrubého čreva.