Budúce mamičky, investujte najmä do svojho zdravia

Tehotenstvo je vzácne obdobie v živote ženy a telo budúcej mamičky prechádza veľkými hormonálnymi a fyziologickými zmenami.

S rastúcim bruškom každá žena myslí stále viac a viac na malého človiečika, ktorý onedlho zavíta do rodiny, avšak napriek tomu by mali toto obdobie maximálne využiť na starostlivosť o seba, svoje telo a najmä svoje zdravie.

S obdobím tehotenstva prichádza množstvo zmien, ktoré majú vplyv na celé telo. Je veľmi dôležité, aby sa budúca mamička dobre cítila ako po psychickej, tak aj po fyzickej stránke. Najväčší vplyv na fyzické zdravie má určite zdravé stravovanie. Odborníci sa zhodujú, že kľúčový nie je objem prijatej stravy ale jej zloženie, čiže množstvo dôležitých látok vzhľadom na fyziologické zmeny tela. Už dávno neplatí, že by tehotná žena mala jesť za dvoch, mala by jesť dvakrát zdravšie a rozumnejšie, aby všetky potrebné látky dostala do svojho tela.

Krv je najvzácnejšia tekutina

Jednou zo zmien, ktorou prechádza ženské telo v tehotenstve, je nárast objemu krvi. Keďže krv je jediná cesta, ktorou dieťa dostáva živiny na svoj rast a vývoj, je nesmierne dôležité, aby táto tekutina spĺňala tie najnáročnejšie kritériá. Jednou z kľúčových živín, ktorú krv obsahuje, je železo. Železo v krvi plní nenahraditeľnú úlohu prenosu kyslíka z pľúc ku všetkým bunkám v tele ženy aj dieťaťa.

Nedostatok železa v krvi spôsobuje nedostatok kyslíka, čo sa prejavuje malátnosťou, slabosťou, únavou, zníženou pracovnou výkonnosťou, bolesťami hlavy, poruchami spánku a koncentrácie, hučaním v ušiach, zvýšenou citlivosťou na chlad, nechutenstvom, bledosťou kože a slizníc a podobne. Srdce je nútené prečerpávať viac krvi, čo sa prejaví zrýchleným tepom srdca. Ak má nedostatok železa tehotná žena, aj bábätko má obmedzený prístup ku kyslíku, teda nedostatočne dýcha. Nedostatok železa môže zapríčiniť predčasný pôrod, nízku pôrodnú hmotnosť dieťaťa, taktiež poruchy vo vývoji dieťaťa ako poruchy pozornosti, koncentrácie, znížené IQ dieťaťa, v najhorších prípadoch až smrť plodu.

Ako získate železo

Samozrejmosťou je jedálniček bohatý na potraviny s obsahom železa, avšak pri výbere správnych potravín musíte byť múdre. „Z prírodného hémového železa, ktoré sa prirodzene nachádza v mäse či krvi, si vie telo získať železo rýchlejšie, efektívnejšie a vo väčšom množstve. Zo železa pochádzajúceho z rastlín, sa vstrebáva iba 5 – 8 %,“ potvrdzuje gastroenterológ MUDr. Radovan Juríček. Vzhľadom na rýchlo stúpajúci 6- až 8-násobný nárast potreby železa od 4. mesiaca tehotenstva, klesá ženám úroveň železa do deficitu. Vtedy im už zvyčajne nestačí bohatá a pestrá strava na udržanie zdravej hladiny železa a sú nútené užívať prípravky s obsahom železa. „Aj v tomto prípade si vyberajte múdro, aby ste sa vyhli zápcham či kŕčom, zvoľte si prípravky s obsahom prírodného hémového železa, ktoré využije vaše telo efektívnejšie. Hémové železo sa ľahšie vstrebáva z natrávenej potravy do krvi. Pre hémové železo máme špeciálne prenášače, tie sú efektívnejšie, preto sú schopné preniesť 5- až 7-krát viac železa z potravy do krvi ako tie, čo prenášajú nehémové, rastlinné železo,“ dopĺňa MUDr. Juríček. Mnohé budúce mamičky majú veľmi dobré skúsenosti s výživovým doplnkom Globifer forte s obsahom prírodného hémového železa, ktorý vyvinuli hematológovia vo Švédsku, v krajine známej svojím blízkym vzťahom k prírode. Vďaka synergickému efektu hémového a nehémového železa stačí prijímať nižšie dávky, ktoré nedráždia sliznicu čriev. Nespôsobuje tráviace ťažkosti ako zápchy, kŕče či nadúvanie. Hlavné výhody výživového doplnku Globifer forte:

1. Lepšie sa z neho železo vstrebáva, postačia nižšie denné dávky a nezostáva tak zbytočne veľa nevstrebaného železa v čreve. Práve nevstrebané železo je príčinou zápchy a kŕčov pri dopĺňaní železa z tabliet.

2. Dodržanie odporučenej dennej dávky, nakoľko nie sú tráviace ťažkosti, ktoré by odrádzali od užívania.

3. Prispieva k správnej tvorbe červených krviniek a hemoglobínu, zvyšuje tak šancu vyhnúť sa transfúzii krvi po pôrode v prípade komplikácií a strate väčšieho množstva krvi (príprava na pôrod).

4. Napomáha správnemu prenosu kyslíka do mozgu dieťaťa v maternici.

5. Zvýši zásoby železa u dieťaťa, ktoré ich bude využívať prvých 5 mesiacov života, keďže materské mlieko je slabým zdrojom železa.

Investujte do svojho zdravia, podporíte aj zdravie svojho dieťatka

Budúce mamičky majú od 4. mesiaca tehotenstva nárok na tehotenské príspevky vo výške 200 – 370 eur. Časť z tejto sumy by mali využiť najmä na podporu svojho zdravia, napríklad na kúpu výživnej stravy, dostatočného množstva ovocia a zeleniny či kvalitných výživových doplnkov. Obdobie 9-tich mesiacov tehotenstva ubehne ako voda a nárok na železo s blížiacim sa pôrodom stúpa niekoľkonásobne z týždňa na týždeň. Preto je potrebné železo dopĺňať rýchlo a efektívne aj vďaka kvalitnému doplnku výživy Globifer forte s vysokou vstrebateľnosťou a bez tráviacich ťažkostí, čo ocení každá budúca mamička. Investujte do seba, vaše telo aj vaše bábätko sa vám odvďačia dobrým zdravím. Viac o výživovom doplnku Globifer forte nájdete na www.globifer.sk