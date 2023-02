Toxické preťaženie? Zbavte sa ho s humínovými kyselinami

Problémy so znečistenou vodou, ovzduším či nebezpečnými, zdravie ohrozujúcimi chemikáliami v spotrebných výrobkoch a potravinách čoraz častejšie menia naše okolité prostredie na toxické.

Predstavte si, že v tele máte sud, ktorý slúži na odkladanie odpadu vo vašom tele. Ten napĺňate všetkými toxínmi, ktoré prijímate vzduchom, ktorý dýchate, vodou, ktorú pijete, potravou, ktorú prijímate a prostredím, v ktorom žijete. Náš ,,sud“ má prirodzene dieru na dne (lymfatický systém, pečeň, črevá, pokožka), prostredníctvom ktorej toxíny priebežne odvádza.

Ak sa však napĺňa rýchlejšie, než ako vypúšťa, existuje riziko pretečenia týchto toxínov do vášho tela. Tieto škodliviny v malom množstve nemusia spôsobovať akútne problémy, ak sa však v organizme hromadia, budete čeliť nepríjemným vedľajším účinkom a časom môžu viesť k rôznym zdravotným poruchám a ochoreniam. Preto je najdôležitejším krokom zníženie hladiny toxínov v tele jeho bezpečnou očistou.

Vzhľadom na množstvo toxínov, ktoré by sa mohli dostať do vášho tela prostredníctvom jedla, ktoré jete, vrátane prísad, konzervačných látok a kontaminácie potravín, ako aj látok znečisťujúcich ovzdušie, môže toxické preťaženie predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre vaše zdravie. Niektoré nebezpečné chemikálie totiž môžu pretrvávať v životnom prostredí a bioakumulovať sa v potravinovom reťazci. V predchádzaní nadmernej akumulácie toxínov v organizme dokážu pomôcť prírodné humínové kyseliny.

Tie sú schopné vytvárať silné chemické väzby a interakcie s toxínmi (ako sú ťažké kovy, PCB, dioxíny, niektoré pesticídy, rôzne plesňové toxíny ako mykotoxíny a rôzne ďalšie karcinogény a mutagény), čím ich absorbujú do svojej štruktúry a následne vylučujú z tela.

Príznaky nahromadených toxínov

Toxické preťaženie môže spôsobiť množstvo zmien vo vašom tele. V počiatočných štádiách sa vaše telo snaží vylúčiť tieto toxíny akýmikoľvek potrebnými prostriedkami. Môžete mať hnačku, pociťovať záchvaty kýchania alebo kašľa, nadmerné močenie, bolesť hrdla, pálenie záhy, upchatý nos alebo výtok z nosa (z nadmernej produkcie hlienu) alebo vracanie. Mnoho ľudí si tiež všimne zmeny telesného pachu alebo nadmerne mastnú pokožku, pretože ich telá sa snažia vyčistiť toxíny cez póry.

Ako sa toxíny postupne hromadia vo vašom systéme, môžete tiež spozorovať poškodenie niektorých svojich schopností. Väčšina ľudí pociťuje únavu, problémy s pamäťou, poruchy spánku, ekzémy (a iné zápalové stavy ako dna), depresiu alebo „mozgovú hmlu“. Zatiaľ čo vo všeobecnosti ide o krátkodobé účinky nahromadenia toxínov, dlhodobé účinky môžu viesť k škodlivým, dokonca život ohrozujúcim následkom.

Ako toxíny poškodzujú telo

Jedným z hlavných spôsobov, ako toxíny poškodzujú vaše telo, je otrava enzýmov, ktorá bráni vášmu telu správne fungovať. Vaše telo sa pri každej fyziologickej funkcii spolieha na enzýmy. Keď toxíny poškodia vaše enzýmy, zabraňujú tvorbe hemoglobínu v krvi, čo môže urýchliť starnutie. Môže tiež viesť k zlyhaniu výroby energie a znížiť vašu ochranu pred oxidačným stresom. Zlyhanie týchto normálnych telesných funkcií zvyšuje riziko chorôb, ako sú:

• rakovina

• chemický zápal pľúc

• Parkinsonova choroba

• srdcovo-cievne ochorenia

Ťažké kovy, ako je arzén, olovo, ortuť a kadmium, môžu poškodiť nervový systém, obličky a ďalšie životne dôležité orgány, a to aj pri nízkej úrovni expozície. Môžu tiež zvýšiť riziko rakoviny a iných chronických ochorení.

PCB a dioxíny sú látky znečisťujúce životné prostredie, ktoré sa môžu hromadiť v tukovom tkanive zvierat a ľudí. Dlhodobé vystavenie týmto toxínom je spojené s rôznymi zdravotnými problémami, vrátane rakoviny, neurologického poškodenia a dysfunkcie imunitného systému.

Ako pomôcť telu zbaviť sa toxínov?

Našťastie, existuje jednoduchý a prírodný spôsob, ako pomôcť telu zbaviť sa týchto škodlivých látok. Humínové kyseliny sú skupinou prírodných zlúčenín, ktoré pochádzajú z rozkladajúcej sa rastlinnej hmoty a sú známe svojou schopnosťou chelátovať alebo viazať rôzne ťažké kovy a iné toxíny. Inak povedané, sú schopné vytvárať silné chemické väzby a interakcie s týmito kontaminantmi, čím ich absorbujú do svojej štruktúry a následne vylučujú z tela spolu s nestrávenou potravou. V toxicky preťaženom organizme tak pôsobia ako prírodný detoxikačný prostriedok pre ťažké kovy a iné znečisťujúce látky v tele.

Najúčinnejším spôsobom, ako svojmu telu dodať humínové kyseliny, je výber kvalitného výživového doplnku s vysokým obsahom prírodných humínových kyselín získaných z Leonarditu, v ktorom je ich koncentrácia ďaleko najvyššia.

Pre intenzívnu detoxikačnú kúru odporúčame vyskúšať slovenský organický výživový doplnok HUMAC® Nativ na báze prírodných humínových kyselín, ktoré sú špeciálne aktivované pre ich vyššiu biologickú účinnosť.

Počas 3-mesačného stáleho vplyvu prírodných humínových kyselín v tráviacom trakte je preukázateľné vylepšenie krvných parametrov, pečeňových testov, znižuje sa úroveň nahromadených toxínov v tele a zaznamenáte zvýšenú odolnosť vášho organizmu na bežné choroby (nárast imunity). Pre následné udržiavanie pozitívnych zmien vo vašom zdravotnom stave sa odporúča prejsť na tzv. preventívnu dávku (1 až 2 kapsuly denne).

Samozrejme, taktiež je dôležité čo najviac obmedziť vystavenie sa týmto toxínom prostredníctvom opatrení, ako udržiavaním dobrej životosprávy, výberom produktov, ktoré neobsahujú toxické chemikálie a vyhýbaním sa kontaminovaným zdrojom potravín a vody.