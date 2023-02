Zdravé zuby sú krásne

Krásne biele zuby bez kazov by sme si priali všetci. Žiaľ, nie všetkým genetika dopriala zdravé rovné zuboradie.

O zuby sa musíme starať už odmalička. Nespoliehajte sa na to, že mliečne zúbky aj tak vypadajú a starať sa o ne nie je dôležité. Zdravie mliečnych zubov totiž ovplyvňuje aj trvalý chrup. Kaz v zube môže prerásť do bolestivého zápalu. Ak má dieťa v ústach už aj trvalé zuby, mliečny zub s kazom ich môže pokaziť. Aby toho nebolo málo, priskoro vytrhnutý mliečny zub, ktorý mal kaz, môže spôsobiť nesprávne prerezávanie trvalých zubov.

Kedy je správny čas začať so starostlivosťou o zúbky?

Ideálne hneď, ako sa prvé zuby prerežú. Pri najmenších deťoch môžete namiesto klasickej zubnej kefky používať štvorček vlhkej gázy alebo špeciálnu kefku pre najmenšie deti. Keď sú už zúbky vonku, mali by ste dieťaťu predstaviť detskú zubnú kefku s malým množstvom pasty určenej pre deti. Zúbky by si mali umývať dvakrát denne, ráno po raňajkách a večer pred spaním.

5 tipov, ako udržať detský chrup zdravý

1. Vyvarujte sa olizovaniu cumlíkov alebo lyžičiek počas kŕmenia dieťaťa. Zamedzíte tak prenosu baktérií zo svojich úst do tých detských.

2. Nenamáčajte cumlík do medu alebo cukru a nedávajte deťom sladené nápoje do fľašky, predovšetkým nie v noci.

3. Pomáhajte deťom s umývaním zúbkov, až kým nedorastú na to, aby čistenie zvládli dobre samy.

4. Obmedzte cumlík a pitie z fľašky, keď zúbky vyrastú. Sanie cumlíka môže ovplyvniť postavenie čeľuste a zúbkov.

5. Nepresladzujte náhradné dojčenské mlieko a obmedzte príjem sladkostí.

Ako vyzerá správna orálna hygiena dospelých?

Výber vhodných pomôcok vám pomôže k správnej orálnej hygiene. Viete, ako si ich vybrať?

Kritériá, ktoré by mala spĺňať správna zubná kefka:

• Zubná kefka by mala mať krátku hlavu a husté zarovnané štetiny, v prípade sonickej kefky sú vhodnejšie štetiny rôznych dĺžok.

• Mäkká alebo veľmi mäkká kefka vyčistí zuby bez toho, aby poškodila zubnú sklovinu.

• Štetiny by mali byť zaoblené, čo sa však voľným okom zistiť nedá. Spoľahnite sa preto na zaužívané kvalitné značky.

Okrem zubnej kefky by ste si mali zaobstarať aj iné nástroje, ktoré doplnia vašu ústnu starostlivosť. Predovšetkým by to mala byť medzizubná kefka, ktorá odstráni povlak z medzizubných priestorov. Na odstránenie baktérií a povlaku z jazyka môžete použiť škrabku na jazyk. Zuby by ste sa mali čistiť aspoň dvakrát denne, ideálne minimálne 3 minúty. Nezabudnite pri tom očistiť všetky povrchy zubu, teda zvonku, zvnútra, zhora, ale aj medzi zubami.