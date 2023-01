Výživné strukoviny – bohatý zdroj energie

S príchodom nižších teplôt si organizmus vyžaduje viac energie a tomu by sme mali prispôsobiť aj našu stravu. Výdatnejšie jesť však neznamená, že sa začneme kŕmiť „tučnými“ potravinami.

Hoci v tomto období nie je slaninka veľkým hriechom, bohatý zdroj energie nájdeme aj v zdravých, no stále málo cenených strukovinách.

Pre našich prarodičov boli semená bôbovitých rastlín základom obživy. Rovnako majú dnes svoje nezastupiteľné miesto v jedálničku vegetariánov, no u ľudí obľubujúcich mäso nebývajú až takým favoritom. Škoda, zaslúžili by si to.

Čo sa v nich ukrýva

Medzi všetkými potravinami rastlinného pôvodu kraľujú strukoviny ako najvýdatnejší zdroj bielkovín. V 100 g semien v surovom stave sa ich v priemere nachádza až 25 g, teda 25 %. V obsahu bielkovín je na vrchole rebríčka sója, v ktorej je ich až 40 %. Významný je tiež podiel minerálnych i stopových prvkov. Z vitamínov je najviac zastúpená skupina B (B1, B2, B3). Strukoviny sú bohaté na sacharidy – sacharózu, škrob a vlákninu (až 60 %). Napriek vysokej energetickej hodnote majú nízky glykemický index, tzn. hladinu cukru v krvi zvyšujú veľmi pozvoľne, čo pôsobí ako prevencia proti cukrovke. Pocit dlhodobej sýtosti pomáha aj pri chudnutí.

Varenie a stráviteľnosť

Strukoviny sú ťažšie stráviteľné a niektorým ľuďom spôsobujú plynatosť. Tieto problémy sa dajú zredukovať vylúhovaním semien vo vode. Okrem šošovice si väčšina strukovín namáčanie pred varením vyžaduje, no vylievanie vody, v ktorej sa predvaria, nie je ten najideálnejší spôsob. Stratia sa látky, ktoré sú pre organizmus veľmi hodnotné. Trávenie jedla môžete uľahčiť napr. rozmixovaním. Ak vás od konzumácie strukovín odrádza zdĺhavá príprava, použite fazuľu, cícer či sóju z konzervy. Milovníci cestovín môžu zameniť pšeničné výrobky za strukovinové a hrachová či šošovicová múka skvelo ochutí omáčku i prívarok.

Vitamínové bomby

Konzumovanie naklíčených strukovín posilňuje imunitu, pomáha ako prevencia proti civilizačným ochoreniam a má vplyv aj na spomalenie starnutia. Ich príprava v domácich podmienkach trvá trošku dlhšie, no stojí za to. Šošovica, hrach, fazuľa i cícer naklíčia približne za 3 až 4 dni. Semená najprv na 12 hodín namočte, potom udržujte vo vlhkom prostredí a viackrát za deň prepláchnite. Sója je na klíčenie náročnejšia, ale vyskúšajte trebárs fazuľku mungo či adzuki. Stačí im namáčanie 8 hodín, pričom mungo môžete konzumovať už o dva dni. Pre zaneprázdnených odporúčame klíčky z obchodu. Dodajú neopakovateľnú chuť šalátom, polievkam i prílohám.