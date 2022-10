Preventívna kontrola znamienok zachraňuje životy

Bronzová pokožka z letnej dovolenky je preč, a to znamená jediné. Návštevu dermatológa. Pravidelná kontrola znamienok vás môže zachrániť.

Nechceme vás strašiť, ale fakty hovoria jasnou rečou. Nebezpečný melanóm kože je jedným z najsmrteľnejších ochorení a rakovina kože je druhou najčastejšou formou onkologických ochorení u ľudí pod 50 rokov. Dbajte na prevenciu a objednajte sa k lekárovi čím skôr. Jeseň je ideálnym obdobím. Aké zmeny na znamienkach si treba všímať?

Na toto pozor

Zavítať do ambulancie kožného lekára na kontrolu znamienok by ste mali raz ročne. Nemenej dôležité je samovyšetrenie. Za ostatných 30 rokov totiž stúpol výskyt melanómu štvornásobne. Ak spozorujete na svojich znamienkach nejakú z týchto zmien, vyhľadajte odborníka.

ABCDE pravidlo:

Area (oblasť)

Znamienko by malo byť rovnomerné, teda jedna polovica by mala zrkadlovo zodpovedať druhej. Každý asymetrický a neobvyklý tvar konzultuje s dermatológom.

Border (ohraničenie)

Ak znamienka nie sú ostré a presne ohraničené, vyhľadajte lekára.

Color (farba)

Podozrivá je aj každá zmena farby znamienok – výrazné stmavnutie, vyblednutie, sčervenanie, alebo sa v ňom objavia rôzne druhy farieb.

Diameter (priemer)

Veľké znamienka môžu byť nebezpečné. Zvýšený pozor si dajte na všetky s priemerom viac ako päť milimetrov.

Evolving (rozvoj)

Bežné znamienka sa v čase nemenia, ak rastú, menia tvar, chrastavejú, svrbia, je na čase zavítať k lekárovi.

Krémovať, natierať, mazať

Niektoré faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku melanómu ako výskyt v rodine, vek či rasu neviete ovplyvniť. Avšak viete toto riziko významne znížiť. Používajte prípravky s ochranným faktorom aspoň 30, najlepšie 50. Natrite sa vždy, ak budete na slniečku tráviť viac času, to znamená, aj počas pešej prechádzky do práce. Slniečko je z roka na rok agresívnejšie, netreba to brať na ľahkú váhu.