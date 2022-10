Zdediť môžete chuť na kávu, ale aj na neveru

Dedičnosť je hotová veda a stále o nej vieme málo. Isté však je, že zdediť po svojich predkoch môžete oveľa viac ako len podobu či postavu.

Všetci ľudia majú rovnaké gény usporiadané v rovnakom poradí. Asi 99,9 % sekvencie DNA každého človeka je rovnakých. Iba zvyšných 0,1 % genetického kódu zodpovedá za všetky rozdiely medzi nami a robí z nás jedinečné individuality.

Dedičnosť znamená, že vlastnosti sa prenášajú z rodičov na ich deti. Farba očí, tvar nosa, pehy, športový či hudobný talent sú len časťou zoznamu, ktorý môžete dostať do vienka. Niektoré veci vás naozaj prekvapia.

Kávička

Neviete sa tohto nápoja nabažiť, alebo kávu k životu nepotrebujete? Môžu za to aj gény. Ľudia s variáciou DNA v géne nazývanom PDSS2 majú tendenciu piť menej šálok kávy. Zistila to štúdia Univerzity v Edinburgu realizovaná na Talianoch, milovníkoch kávy. Zistenia naznačujú, že PDSS2 znižuje schopnosť buniek rozkladať kofeín, čo spôsobuje, že zostane v tele dlhšie. Laicky povedané, čím viac ho totiž v tele máte, tým menej potrebujete kofeín.

Jedálniček

Preferencia jedál sa formuje výchovou, no do istej miery je ovplyvnená aj genetikou. Podľa výskumníkov naše gény riadia nielen chuť, ale aj všeobecné stravovacie návyky vrátane veľkosti porcií a príjmu kalórií. Štúdie realizované na rodinách a dvojčatách našli spojenie medzi genetickou výbavou a preferenciou bielkovín, tukov a sacharidov.

Nevera

Áno, aj toto môžete zdediť. Ak bol otec playboy, je veľká šanca, že jeho synovia budú tiež promiskuitní. A to až dvojnásobná šanca. Naznačila to štúdia, ktorá identifikovala genetickú súvislosť s takýmto správaním. Zdedená mutácia na géne vazopresínového receptora môže ovplyvniť dôveru, empatiu a väzbu. A platí to aj u žien. Gény majú vplyv aj na váš vzťah k športu, na nespavosť, mimiku, chuť na sladkosti, životný optimizmus, ale aj to, či ste nočná sova, alebo ranné vtáča.