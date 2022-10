Pozor na lieky po exspirácii, môžu vás zabiť

Ruku na srdce. Kedy ste si naposledy urobili poriadok a skontrolovali záruku vašich liekov či výživových doplnkov? Lieky po záruke vás môžu zabiť.

Ako každá potravina, aj lieky majú svoju trvanlivosť. Tá sa zvyčajne pohybuje v rozpätí dvoch až piatich rokov, no sú aj také, ktoré musíte vyradiť už týždeň po otvorení.

Pozor na exspiráciu

Expiračná doba je časový údaj, počas ktorého výrobca garantuje liečebný účinok a plnú bezpečnosť lieku. Hoci môže byť exspirovaný liek v poriadku aj mesiace, dokonca roky po záruke, obozretnosť je na mieste. Podľa amerického magazínu The Medical Letter z roku 2015, bol zaznamenaný prípad, kedy prišlo k poškodeniu obličiek, pretože pacient si vzal liek tetracyklín po záruke.

Nemusia zaúčinkovať

Liekom po záruke sa môže zmeniť chemické zloženie, čo môže byť po užití rizikom. Tiež sa im však môže znížiť účinnosť, čo môže byť smrteľné. Ide najmä o lieky, ktoré pomáhajú kontrolovať potenciálne život ohrozujúci stav ako epilepsia, astma, cukrovka, srdcové zlyhania či závažné alergické reakcie až anafylaktické šoky.

Hlavne opatrne

Citlivé na exspiráciu sú lieky miešané v lekárni, sirupy, kvapky či masti. Pozor aj na liečivá, kam sa ľahko vedia dostať baktérie, napríklad očné kvapky. Pozor si dajte aj na správne skladovanie. Ak sa na lieku píše, že musí byť skladovaný v chladničke, poslúchnite. Neprelievajte a nepresýpajte ich z pôvodných balení, kontrolujte, či ste ich dobre uzavreli a opatrne aj s veľkými výkyvmi teplôt. Liekom nesvedčí ani vlhkosť a mnohé sa znehodnocujú aj na svetle. Vždy si z príbalového letáku prečítajte podmienky skladovania. Ak sa vám zdá, že liek zmenil pach, farbu či konzistenciu, nikdy ho neužívajte!

Nazad do lekárne

Ak užijete liek po záruke náhodou, nepanikárte, nemusí ísť o nič vážne. V žiadnom prípade však neužívajte exspirované liečivá vedome. Pre istotu si každý medikament skontrolujte a raz za čas si dajte záležať na generálnom upratovaní lekárničky. Exspirované lieky nevyhadzujte do odpadu, ani ich nesplachujte do toalety, ale vráťte ich tam, kam patria – do lekárne.