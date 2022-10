Čo dokáže meditácia?

O sile a vplyve meditácie na ľudské telo vie ľudstvo už stáročia. Začnite meditovať aj vy a užívajte si zlepšenie celkového zdravia. Stačí 10 minút denne.

Meditácia dokáže znižovať stres, zlepšuje kvalitu spánku, kognitívne schopnosti, stav srdcovocievneho systému, pomáha v budovaní vnútorného pokoja... Zoznam benefitov je ohromný. Početné štúdie 21. storočia potvrdili to, čo tibetskí mnísi vedeli už dávno.

Zlepšuje pamäť

Štúdia z Harvardu z roku 2011 porovnávala mozgy ľudí, ktorí meditovali aspoň 30 minút denne, s tými, ktorí tak nerobili. Už po ôsmich týždňoch u tých, ktorí praktizovali meditáciu, zaznamenali pozitívne zmeny v hipokampuse. To je časť mozgu, ktorá zohráva obrovskú úlohu v pamäti a učení.

Prevencia ochorení mozgu

Meditácia môže spomaliť alebo dokonca zabrániť vzniku niektorých neurodegeneratívnych ochorení. Podľa štúdie, ktorú vykonalo zdravotné stredisko Beth Israel Deaconess Medical Center v Bostone, existuje súvislosť medzi redukciou stresu vďaka meditácii a spomalením určitých neurodegeneratívnych ochorení, ako je demencia a Alzheimerova choroba.

Nižší tlak

Meditácia podnecuje produkciu oxidu dusnatého v mozgu, čo znižuje krvný tlak. Až 64 % pacientov, ktorí sa zúčastnili štúdie Massachusetts General Hospital a počas troch mesiacov pravidelne meditovali, zaznamenali taký pokles hladiny krvného tlaku, že mohli znížiť dávku predpísaných liekov.

Zaberá aj na bolesť

Meditácia môže pomôcť v zvládaní bolesti. Štúdia Univerzity v Montreale zistila, že ľudia, ktorí denne praktizovali meditáciu, vykazovali vyššiu toleranciu bolesti, ako tí, ktorí nemeditovali.

Pomôžte si aj vy

Mnoho ľudí meditáciu vzdá, pretože sa im zdá, že trvá príliš dlho a oni by tento čas mohli využiť efektívnejšie. Pravda je taká, že krátka a intenzívna meditácia je prospešnejšia. Už 10 minút pravidelnej dennej dávky vedomého pokoja vedie k vyššie spomínaným telesným a psychickým benefitom. Ak neviete, ako na to, stiahnite si do telefónu meditačnú aplikáciu a nájdite svoj zen.