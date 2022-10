Riziko cukrovky môže znížiť pitie čaju

Pitie najmenej 4 šálok čierneho, zeleného alebo oolongového čaju by mohlo znížiť riziko vzniku cukrovky 2. typu.

Ak máte radi čaj a doprajete si pár šálok čierneho, zeleného alebo oolongového (typ čínskeho a taiwanského čaju) denne, môže to mať blahodarný vplyv na vaše zdravie a zároveň je to prevenciou proti cukrovke. Samozrejme, len vtedy, ak čaj pijete nesladený. Podľa nového prieskumu je pitie najmenej štyroch šálok ktoréhokoľvek z týchto čajov za deň spojené so 17 % nižším rizikom vývoja cukrovky 2. typu.

Vzťah medzi pitím čaju a cukrovkou 2. typu bol v minulosti skúmaný, ale výsledky boli nekonzistentné, uviedol pre CNN autor nového výskumu Xiaying Li z Wuhan University of Science and Technology. „Naša štúdia ukázala, že spojenie medzi spotrebou čaju a cukrovkou 2. typu záviselo od množstva spotrebovaného čaju. Klinické účinky môže preukázať iba dostatočná spotreba čaju. Na základe našich zistení by som odporučil verejnosti, aby v prípade potreby konzumovala viac čaju v každodennom živote,“ uviedol Li.

Prieskum študoval 5 199 dospelých bez anamnézy cukrovky 2. typu, ktorí sa zúčastnili prieskumu. Prieskum trval od roku 1997 do 2009. Najskôr sa významné benefity nezistili, ale vedci potom výsledky porovnali so štúdiami, ktoré zahŕňajú viac ako 1 milión dospelých z ôsmich krajín. A zistilo sa, že čím viac šálok zeleného, oolong alebo čierneho čaju konzumovali, tým nižšie bolo riziko vzniku cukrovky 2. typu.

Odborníci upozorňujú na to, že výrazné pitie čaju má ďalší benefit, ktorý ľudí chráni pred cukrovkou. „Je možné, že ľudia, ktorí pijú viac čaju, sa vyhýbajú alebo menej často pijú škodlivejšie sladké nápoje alebo ich ekvivalenty,“ hovorí profesor metabolickej medicíny na univerzite v Glasgowe Naveed Sattar.

Ak k pitiu čaju pridáte aj vyváženú stravu a občasné cvičenie, tak vám garantujeme, že priaznivé účinky na svojom zdraví určite pocítite.