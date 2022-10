Táto metóda vám pomôže lepšie spať

Podľa odborníka vám k lepšiemu spánku pomôže metóda skrývajúca sa za trojicou čísiel 4-7-8.

Technika, ktorá by vám mala pomôcť k lepšiemu spánku, nie je úplnou novinkou, ale má starodávne korene v Pranayame, čo je jogínska prax regulácie dychu. CNN upozorňuje na to, že v roku 2015 ju spopularizoval špecialista integračnej medicíny Dr. Andrew Weil.

„Príčiny problémov so spánkom sú také, že ľudia nemôžu zaspať, pretože ich myseľ bzučí. Cvičenia, ako je technika 4-7-8, vám však dávajú príležitosť trénovať sa v pokoji. A to je presne to, čo musíme urobiť, kým ideme spať,“ uviedla Rebecca Robbinsová, inštruktorka na medicíne na Harvard Medical School.

Ako funguje 4-7-8

Metóda 4-7-8 nevyžaduje žiadne športové či iné vybavenie. Na úvod, keď sa techniku učíte, by ste mali sedieť chrbtom k stene. Neskôr môžete túto techniku použiť pri ležaní v posteli. Počas cvičenia položte špičku jazyka na hrebeň tkaniva za hornými prednými zubami, pretože vydychujete ústami okolo jazyka. Potom postupujte podľa týchto krokov:

1. Úplne vydýchnite ústami a vydávajte zvuk.

2. Zatvorte ústa a ticho sa nadýchnite nosom za 4 sekundy.

3. Zadržte dych na sedem sekúnd.

4. Vydýchnite ústami, výdych by mal trvať osem sekúnd.

5. Zopakujte tento postup trikrát.

Dýchacia prax 4-7-8 môže pomôcť aktivovať váš parasympatický nervový systém zodpovedný za odpočinok a trávenie. Hoci zástancovia túto metódu vychvaľujú, je potrebný ešte výskum na preukázanie priamych väzieb medzi 4-7-8 a spánkovými a inými zdravotnými výhodami. Ak vám však táto metóda pomôže zaspať, tak ju určite oceníte.