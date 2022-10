Spať menej ako 8 hodín znižuje riziko demencie

Podľa najnovšieho výskumu chodiť skôr spať a spať dlhšie môže byť zlé pre zdravie mozgu.

Nová štúdia zistila, že starší ľudia, ktorí chodia spať skoro a spia dlhšie, majú väčšiu pravdepodobnosť vzniku demencie. Čínsky výskumný tím z univerzity Shandong zistil, že u ľudí starších ako 60 rokov, ktorí išli spať pred 21.00 hod. každú noc a spali v priemere viac ako osem hodín, bolo väčšie riziko vzniku demencie ako u ich rovesníkov, ktorí spali menej a zostali hore dlhšie.

Zatiaľ čo kvalitný spánok je zvyčajne spojený s dobrým zdravím mozgu, táto štúdia ukazuje, že existuje riziko nadmerného spánku. Odborníci tiež často varujú, že starší ľudia, ktorí začnú spať viac ako zvyčajne, môžu vykazovať skoré príznaky toho, že sa u nich rozvinie demencia. Výskumníci sa domnievajú, že starší ľudia, ktorí náhle začnú spať dlhší čas, by mali byť sledovaní a vyšetrovaní na demenciu v snahe začať liečbu čím skôr.

Výskumný tím, ktorý svoje zistenia zverejnil v časopise Journal of the American Geriatrics Society, zhromaždil údaje o spánku od takmer 2000 účastníkov vo veku od 60 do 74 rokov. Každý odpovedal na otázky o svojom pravidelnom spánku a bol hodnotený, aby sa zmerali jeho kognitívne funkcie. Sledovali ich v priemere asi štyri roky, aby zhodnotili ich spánkový režim a aktuálne zdravie mozgu. Počas obdobia štyroch rokov vedci podľa MailOnline zistili, že tí, ktorí často spali viac hodín, mali o 70 % vyššiu pravdepodobnosť, že sa u nich rozvinie zlý kognitívny stav.

Prebytok spánku, nespavosť a poruchy spánku považujú odborníci za kľúčové včasné indikátory toho, že človek bude v budúcnosti trpieť kognitívnymi stavmi, ako je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba alebo demencia. Niekedy je to najskorší príznak, ktorý sa objaví roky predtým, ako si človek uvedomí, že niečo iné nie je v poriadku. „Ísť spať a vstávať v pravidelnom čase je kľúčom k zlepšeniu spánku,“ vysvetľujú vedci.