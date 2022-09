Odborníci šokujú: BMI treba zrušiť

Herci ako Dwayne 'The Rock' Johnson, Arnie Schwarzenegger a Vin Diesel sú podľa BMI obézni.

BMI sa používa už takmer dve storočia, odkedy ho v 30. rokoch 19. storočia vymyslel belgický matematik. Rozdeľuje ľudí do kategórií s podváhou (menej ako 18,5), zdravých (18,5 – 24,9), s nadváhou (25 – 29,9) alebo obéznych (30+).

Medzi obéznych ľudí by sa vďaka BMI zaradili aj Dwayne Johnson a Vin Diesel. Legendárny Arnold Schwarzenegger bol na vrchole svojej fyzickej zdatnosti v 80. rokoch podľa BMI nebezpečne blízko k prahu morbídnej obezity s ohromným BMI 33. Podľa denníka Daily Mail odborníci tvrdia, že príklady celebrít sú dôkazom toho, že je čas konečne zahodiť nenávidené meranie, ktoré sa hrubo vypočítava vydelením vašej hmotnosti výškou (BMI = m/h², m = telesná hmotnosť v kilogramoch, h = telesná výška v metroch).

Podľa vedcov by sa BMI mal nahradiť menej známym pomerom pása k bokom, pretože tento lepšie zhodnotí, či je niekto obézny. BMI nie je schopné rozlíšiť medzi distribúciou tuku a svalovou hmotou. Podľa lekárky Arya Sharma, expertky na obezitu z University of Alberta v Kanade, príklady z praxe ukazujú, že BMI meria, aký veľký je niekto a nie to, či je obézny.

„BMI je meradlom veľkosti, nie zdravia. Obezita je lekárska diagnóza, ktorá by mala byť založená na prítomnosti zdravotných porúch vyplývajúcich z nadmerného telesného tuku. Nedá sa diagnostikovať jednoduchým číslom na stupnici,“ vysvetľuje lekárka Arya Sharma.