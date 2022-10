Najlepšie technologické vychytávky pre vaše zdravie

Technologické novinky vám pomôžu kontrolovať vaše zdravie a udržiavať sa fit.

Pár desaťročí dozadu bolo nepredstaviteľné, že by ste si doma zmerali tlak, alebo že by vám hodinky kontrolovali tep či nasýtenosť krvi kyslíkom. To všetko je teraz ľahko dostupné. Prinášame vám 5 top technologických zariadení pre vaše zdravie.

1. Fit hodinky alebo náramok

Hodinky síce ešte stále nemajú vodotrysk, ako sa kedysi žartovalo, ale dnes už dokážu naozaj veľa vecí. Zmerajú vám telesnú teplotu, saturáciu krvi kyslíkom, tep a čoskoro prídu na trh modely, ktoré budú merať aj krvný tlak. Navyše vám dajú dokonalý prehľad o vašej telesnej aktivite aj počte prejdených krokov a upozornia vás, keď príliš dlho leňošíte.

2. Tlakomer

Dnes sú už merače krvného tlaku dostupným zariadením, ktoré pomáha najmä ľuďom so zdravotnými problémami. Vysoký krvný tlak spôsobuje viacero zdravotných komplikácií a mať prehľad o jeho výške je veľmi dôležité.

3. Inteligentná váha

Obezita spôsobuje desiatky zdravotných komplikácií. Mať preto prehľad o svojej váhe je dôležité. Moderné smart váhy vám okrem váhy povedia aj váš BMI a pomer tuku v krvi. Všetky informácie vám navyše hneď po odvážení pošlú do vášho mobilu, aby ste mali prehľad.

4. Elektrická zubná kefka

Nové výskumy potvrdzujú, že dobrý stav nášho chrupu má podstatný vplyv aj pre náš zdravotný stav. Elektrická kefka, ktorou si dôkladne vyčistíte zuby, má preto benefity pre vaše zdravie. A napokon aj pre peňaženku, keďže opravy zubov nie sú najlacnejšie.

5. Tréningové zariadenie

Bežiaci pás, rotoped alebo veslársky simulátor. Zariadení, na ktorých si môžete zlepšovať kondičku, je k dispozícii nepreberné množstvo. Je len na vás, ktorý si vyberiete. Zlepšíte si kondičku, schudnete a budete spokojnejší.