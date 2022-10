Akým laserom si dať zoperovať oči?

Jednotlivé očné kliniky môžu pri operáciách používať rôzne typy laserov od rôznych výrobcov. Pýtajte si najrýchlejší excimerový laser na svete Alcon EX 500.

V súčasnosti existuje viacero metód laserových operácií očí, ktoré sú určené na odstránenie rôznych druhov ochorení očí a dioptrických chýb. V rozhovore s medicínskou riaditeľkou očnej kliniky iClinic MUDr. Petrou Hlaváčovou, PhD., FEBO, sa okrem iného dozviete:

• Či sa dá objektívne zhodnotiť, aký typ laseru je najvhodnejší na operáciu očí?

• Ktoré operačné metódy patria v súčasnosti medzi tie najlepšie?

• Čo robiť, ak váhate nad operáciou očí?

• Či sú laserové operácie očí ešte stále drahé?

Dnes máme už aj na Slovensku špičkovo vybavené a rokmi preverené očné kliniky, ktoré používajú najmodernejšie operačné metódy. Vďaka ním sa dokážu eliminovať vedľajšie účinky operácie na minimum. Dá sa objektívne zhodnotiť, aký typ laseru je ten najlepší?

Dôležité je pracovať s overenými technológiami, ktorým dôverujú aj špičkoví svetoví odborníci. V súčasnosti je trendom vyvíjať prístroje, ktoré pracujú s nižšou energiou pri vyššej frekvencii a sú šetrné k rohovkovému tkanivu. Uľahčuje sa tým hojenie a znižuje sa riziko vzniku pooperačného sterilného zápalu rohovky. Takisto sa skracuje čas operácie, čím sa stáva pre klienta komfortnejším a minimalizuje sa riziko výskytu peroperačných komplikácií.

V iClinic robíme s najmodernejšími lasermi. Za ostatné roky sme investovali do technologického vybavenia niekoľko miliónov eur. Používame napríklad najrýchlejší excimerový laser Alcon EX 500 s rokom výroby 2022, ktorý pracuje pri frekvencii 500 Hz a dokáže odstrániť 1 dioptriu približne už za 1,4 sekundy. Tento laser od americkej firmy Alcon používame v kombinácii s femtosekundovým laserom, napríklad pri operačnej metóde Femto Lasik 6D alebo Z-Lasik Premium, ktorou vieme pacienta zbaviť krátkozrakosti, ďalekozrakosti a astigmatizmu.

Z femtosekudových laserov v súčasnosti využívame, napríklad Visumax 500 nemeckej firmy Zeiss, ktorým vieme odstrániť krátkozrakosť až do -10 dioptrií a astigmatizmus do 5 cylindrov. Rovnako pracujeme aj s laserom Femto LDV Z8 od švajčiarskej firmy Ziemer, vďaka ktorému vieme pacienta zbaviť krátkozrakosti od - 1.5 do - 10 dioptrií a astigmatizmu od - 0.5 do - 6.0 dioptrií.

Podobná otázka, ktorá sa však týka výberu operačnej metódy. Aký typ operácie považujete v súčasnosti za najlepší? Pri ktorej sa dosahujú najlepšie výsledky?

O operačnej metóde rozhoduje lekár na základe predoperačného vyšetrenia. Do rozhodnutia okrem vhodných anatomických podmienok vstupuje viacero faktorov, ako sú vek, výška dioptrickej chyby, zamestnanie či koníčky pacienta. Keďže ku každému „oku“ pristupujeme individuálne, nie je možné paušálne vybrať najlepšiu metódu. Čo je najlepšie pre mňa, nemusí byť pre suseda.

V súčasnosti existujú už tri generácie laserových zákrokov. Prvá, najstaršia generácia – ide o tzv. povrchové operácie (PRK, LASEK), využíva len excimerový laser. Je vhodná na korekciu nižších dioptrií, má dlhšiu rekonvalescenciu, avšak pri tomto type sa často vyskytne návrat dioptrií.

Druhá generácia využíva dva lasery, a to femtosekundový a excimerový. Patrí sem metóda femto LASIK, ktorá patrí vo svete medzi najrozšírenejšie aj vďaka tomu, že ňou môžeme odstrániť krátkozrakosť, ďalekozrakosť aj astigmatizmus. Má rýchlu rekonvalesceniu a dobrú stabilitu.

Tretia generácia využíva len femtosekundový laser (ReLEX SMILE, CLEAR) a pracuje v hĺbke rohovky bez porušenia jej povrchovej vrstvy či pálenia rohovkového tkaniva. Nenarúša stabilitu slzného filmu a využíva sa hlavne na korekciu vyšších mínusových dioptrií. Metódy tretej generácie sú momentálne tie najmodernejšie a najpokrokovejšie.

Ak niekto túži po operácii očí laserom, ale stále váha, čo by ste mu poradili?

V prvom rade treba prísť na konzultáciu s našim lekárom, ktorú v očnej klinike iClinic robíme zadarmo. Ak sa pacient pre operáciu rozhodne, nasleduje komplexné vyšetrenie, na základe ktorého posúdime, či ste vhodným kandidátom na laserový refrakčný zákrok. Vyšetrovacie metódy sú bezkontaktné a bezbolestné. K dispozícii je široké spektrum metód, preto je možné odporučiť každému klientovi korekciu podľa jeho individuálnych potrieb. Moderné laserové prístroje pracujú veľmi presne a precízne a sú šetrné ku tkanivám, čo umožňuje dobré videnie už pár hodín po zákroku. Rekonvalescencia je krátka, preto je návrat do bežného života možný pri niektorých metódach prakticky ihneď, pri iných už o niekoľko dní po podstúpení korekcie dioptrií laserom. Netreba sa obávať bolesti, dnešné laserové zákroky sú bezbolestné počas aj po zákroku a trvajú celkovo približne 15 minút.

Vo všeobecnosti ešte u niektorých ľudí pretrváva názor, že laserové operácie očí sú drahé. Aj keď tento názor je už v dnešných dňoch skôr menšinový. Ako je to teda s cenou laserovej operácie? Je to stále drahý špás?

Cena laserovej operácie je v podstate iba jednorazová záležitosť. Na prvý pohľad ju preto môže niekto vnímať ako vysokú. Keď sa však zamyslíte nad tým, ako často si meníte okuliarové rámy a sklá, vrátane toho, koľko vás stojí servis, alebo koľko peňazí miniete na kontaktné šošovky, vrátane roztokov, cena za laserovú operáciu očí je oveľa nižšia ako investícia do okuliarov či kontaktných šošoviek. Overiť si to môžete na stránke iclinic.sk v časti Kalkulačka úspor. Do kalkulačky zadajte váš vek, odhadovanú výšku ročných nákladov na kontaktné šošovky či dioptrické okuliare (vrátane servisu a príslušenstva). Možno budete prekvapení, koľko peňazí môžete do svojej 60-tky vďaka laserovej operácii očí ušetriť.