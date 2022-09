Barbora si zo skalickej pôrodnice odniesla krásne spomienky

Pôrod je jedným z najdôležitejších dní života každej mamy. Čím ďalej, tým viac budúcich mamičiek sa aktívne zaujíma o miesto, kde plánuje rodiť.

Výber pôrodnice je najčastejšie podmienený jej dostupnosťou, vybavením, ale najmä hodnotením a skúsenosťami ostatných mamičiek. Vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica robia všetko pre to, aby sa čo najviac priblížili želaniam rodičiek a predovšetkým priviedli na svet zdravé dieťatko. Svoje skúsenosti nám rozpovedala aj mamička Barbora, ktorá priviedla svoje druhé bábätko práve v skalickej pôrodnici, aj napriek tomu, že žije s rodinou v Bratislave. Svoje rozhodnutie dodnes neľutuje.

Máte dve detičky, kde ste rodili svoje prvé dieťa? Ako hodnotíte svoje skúsenosti s prvým pôrodom?

Prvé dieťatko sa narodilo v Prahe, v Ústave pro péči o matku a dítě Podolí. Pocity mám zmiešané, bolo to náročné. Skúsenosť bola ovplyvnená zdravotnou komplikáciou v tehotenstve, ktorá ma pripravila o možnosť vybrať si pôrodnicu podľa preferencií. Bola to komplikácia, ktorá zrušila možnosť zažiť prirodzený neriadený pôrod. A samozrejme, veľa zmenila začínajúca pandémia COVID-19, pre ktorú som nemohla mať dulu pri pôrode a partnera len v obmedzenej miere. Mám trpké spomienky na vedenie pôrodu v druhej dobe pôrodnej, zákaz návštev a pre prvorodičku na dlhší náročný pobyt v pôrodnici.

Prečo ste sa rozhodli rodiť po druhýkrát práve v Skalici? S akými očakávaniami ste k nám prichádzali?

Chcela som prepísať svoj prvý pôrodný príbeh. Chcela som zažiť rešpektujúcu komunikáciu pri pôrode, nulovú separáciu od bábätka a posilňujúci a podporujúci zážitok v začiatkoch dojčenia. Tehotenstvo sa javilo fyziologické, v poriadku, takže som si chcela veľmi dôsledne vybrať miesto, kam pôjdem rodiť. Skalickú pôrodnicu mi odporučili viaceré bratislavské duly na základe mojich očakávaní.

Mali ste pôrodný plán? Kedy a s kým ste ho konzultovali?

Mala som pôrodné priania pri oboch pôrodoch. Konzultovala som ich s dulami, s kamarátkou pôrodníčkou z Česka a taktiež s lekárkou z pôrodnice Skalica, ktorá mala byť aj pri pôrode.

Ako prebiehal pôrod v Skalici? Viete nám ten výnimočný deň opísať?

V deň kontroly ráno mi začala odtekať plodová voda, ale nemala som žiadne kontrakcie. S lekárkou Rusnákovou, s ktorou som absolvovala všetky tehotenské poradne, sme sa dohodli na vlastnú žiadosť, že pôjdem domov, prebývali sme v tom čase u manželovej babky v Skalici. Bola som poučená o postupe, keď sa nedostavia kontrakcie. V pohodlí domova s rodinou som strávila deň a v noci sa postupne pôrod spustil. Prvú dobu pôrodnú som si predýchala a v rôznych polohách zvládla sama v súkromí a v prítmí s dulou na telefóne. Keď som už mala pocity, že musím tlačiť, vyrazili sme do pôrodnice, ktorú sme mali minútu autom. Kvôli čakaniu na príjme, vstupnému vyšetreniu a presunu na pôrodnú sálu sa pôrod spomalil. Pri pôrode som mala fantastickú podporu manžela a duly Petry Hránkovej zo Skalice. MUDr. Rusnáková v tú noc už mala dovolenku, ale zabezpečila mi za seba náhradu, a to pána primára Budinského, s ktorým sme to zvládli až do úspešného konca. Atmosféra na pôrodnej sále bola pohodová, podporujúca, bez náhlenia, tlaku, strašenia a urýchľovania. Primár skutočne počúval moje priania a výhrady.

Aké ste mali dojmy bezprostredne po pôrode? Boli vaše pocity stále pozitívne?

Cítila som spokojnosť, dojatie, radosť. Bola som šťastná, že som to zvládla, že je syn už na mne a v poriadku.

Bonding je jedným z najkrajších a najemotívnejších zážitkov pri pôrode. Ako to prebiehalo vo vašom prípade?

Tak, ako som si želala, mi syn bol položený na telo hneď, ako sa narodil. Nechali mu dotepať pupočník a len na krátku chvíľku bol mimo mňa, ale stále v mojej blízkosti, skontrolovaný a zvážený. Mala som plnohodnotný, nerušený dvojhodinový bonding za prítomnosti manžela a duly. Syn sa na sále prisal sám a odvtedy sa dojčil.

Personál je vo vnímaní pôrodu tiež veľmi dôležitou súčasťou. Aká bola starostlivosť novorodeneckých sestier o syna a podpora pri dojčení?

Úžasná. Na odporúčanie duly som sa pred pôrodom zoznámila s vrchnou sestrou pani Srholcovou a s ňou som prebrala moje priania ohľadom novorodeneckej starostlivosti. Ona a jej personál do bodky splnili moje želania ohľadom neseparovania, nekúpania, nedokrmovania. Na všetkom sa dalo dohodnúť, stačilo sa ozvať a o všetkom som bola vopred informovaná. Väčšina sestričiek bola maximálne ústretová, milá a podporujúca. Nezažila som žiadne nepríjemné poznámky či komentáre, ktoré vedia podkopať krehkú ,,mamovaciu“ sebadôveru. Pri odchode z pôrodnice som dojčila plne a výlučne.

Ako hodnotíte s odstupom času svoj druhý pôrod? Splnila skalická pôrodnica vaše očakávania?

Veľmi pozitívne. Odniesla som si krásne spomienky a spokojné bábätko. Nenastala žiadna komplikácia a pôrod prebehol tak, ako som si priala.

V čom bol najväčší rozdiel pri porovnaní pôrodnej starostlivosti pri prvom a druhom pôrode?

Najväčší rozdiel bol v zoznámení sa vopred s prostredím – absolvovala som prehliadku pôrodnice. Ďalej v zoznámení sa s pôrodníčkou a vrchnou sestrou, ktorým som komunikovala svoju nepríjemnú skúsenosť s prvým pôrodom, a tak mohli ľudskejšie a citlivejšie reagovať na moje pôrodné priania. Pôrodná starostlivosť pri prvom pôrode bola na špičkovej profesionálnej úrovni, ale ako vystrašenej prvorodičke s komplikovaným tehotenstvom a pôrodom mi chýbala otvorenejšia, empatickejšia a partnerskejšia komunikácia. Rozdiel vidím tiež v prítomnosti duly, ktorá bola nesmiernou oporou a podporou. Poznala prostredie, personál a bola aktívnou súčasťou pôrodu.

Keby ste rodili znova, kde by to bolo?

Znova by som si vybrala menšiu pôrodnicu, kde sa rodička môže individuálne zoznámiť s prostredím a s personálom, kde môže skonzultovať svoje predstavy o pôrode so všetkým personálom, s ktorým sa stretne a kde majú viac času na rodičku v rámci tehotenských poradní. Rodila by som tam, kde sa pristupuje individuálne, odborne a nie rutinne a zvykovo. Skalicu by som volila znova, lebo spĺňa vyššie uvedené a taktiež preto, že dbá na odporúčania WHO, bonding a neseparovanie je priorita, partner a dula sú samozrejmosťou pri pôrode a dotepanie pupočníka a šitie s anestéziou nie je treba žiadať.