Otužovanie? Budete zdravší a chudší!

Stačí, ak si denne doprajete studenšiu sprchu a pocítite benefity na vašom zdraví.

Sprchujete so studenou vodou? Ak nie, možno by ste to mali zvážiť. Otužovanie pod studenou sprchou má totiž nepopierateľné benefity pre vaše telo! Pravidelnými studenými sprchami môžete posilniť imunitu aj schudnúť o pár kíl.

Keď na seba v sprche pustíte ľadovú vodu, vaše telo zareaguje prirodzene a zľakne sa. Chráni vás tak pred podchladením. Šok, ktorý prežijete, zvýši prietok krvi v tele, aby telo zahrialo životne dôležité orgány. Táto stimulácia krvného obehu je pre ľudské telo zdravá. Podľa českého Blesku niektoré ženy uvádzajú, že majú vďaka rozprúdeniu krvi v tele dokonca jasnejšiu pokožku.

Ľudské telo zareaguje na mrazivú vodu dočasným naštartovaním metabolizmu. Keď sa telo snaží udržať sa v teple, spotrebováva mnoho energie. Tento proces samozahrievania spaľuje ďalšie a ďalšie kalórie. Samozrejme, neznamená to, že vďaka studenej sprche zhodíte 5 kilogramov. Môže to byť však tá správna motivácia, ktorá vás dostane k vašej vysnívanej váhe.

Vedci zistili, že ľadové sprchy môžu posilniť imunitný systém a urobiť nás odolnejšími voči chorobám. Niektoré štúdie dokonca spájajú studené sprchy s väčšou pravdepodobnosťou prežitia rakoviny. Pokiaľ ide o duševné zdravie, studená voda môže pomôcť zmierniť príznaky depresie.

A ako začať? Postupne znižujte teplotu vašej sprchy a nechajte pár dní telo zvykať na chladnú vodu. Ideálne je, ak by ste pod studenou sprchou vydržali aspoň 30 sekúnd. Zo začiatku vám to možno bude nepríjemné, ale na otužovanie si veľmi rýchlo zvyknete.