Zlá strava ohrozuje 30-tnikov cukrovkou

Podľa odborníkov mladí ľudia jedia 3-krát viac zemiakov a chleba, ako je potrebné.

Podľa profesorky Joan Taylor z De Montfort University sacharidy ako sú zemiaky, chlieb a ryža tvoria niečo vyše tretiny toho, čo jeme. Vo svojom prejave na British Science Festival vyzvala na zníženie ich konzumácie len na 10 %.

Jesť menej škrobových potravín môže viesť k tomu, že ľudia schudnú a navyše sa drasticky zníži riziko vzniku cukrovky 2. typu. Pomôže to tiež znížiť hladinu cukru v krvi „do normálu“.

Škrobové sacharidy majú tendenciu byť kalorické, čo je dôvod, prečo boli v posledných desaťročiach nepopulárne. „Ak dokážete znížiť príjem sacharidov na 10 percent, berúc do úvahy, že odporúčanie je asi 35 percent, potom nielenže schudnete, ale vaša glykémia sa dostane do normálu.“

Cukrovka 2. typu strápi desiatky miliónov ľudí po celom svete. Nekontrolovaný diabetes môže viesť k slepote či amputácii končatín. Na svete sú milióny ľudí, ktorí sú cukrovkou ohrození, ale správnou diétou môžu prepuknutiu tejto choroby zabrániť. Na rozdiel od diabetu 1. typu, ktorý je genetický, je diabetes 2. typu spôsobený najmä obezitou.

Výskum ukázal, že pre niektorých ľudí môže byť diéta, fyzická aktivita a trvalé chudnutie účinné pri znižovaní rizika cukrovky 2. typu o približne 50 percent.

Ako by mala vyzerať vyvážená strava

• Základom jedla sú zemiaky, chlieb, ryža, cestoviny alebo iné škrobové sacharidy, ideálne celozrnné.

• 30 gramov vlákniny denne: To je to isté, ako keby ste zjedli 5 porcií ovocia a zeleniny, 2 celozrnné cereálne sušienky, 2 hrubé krajce celozrnného chleba a veľký pečený zemiak so šupkou.

• Dajte si nejaké mliečne potraviny alebo ich mliečne alternatívy.

• Jedzte trochu fazule, strukovín, rýb, vajec, mäsa a iných bielkovín (vrátane 2 porcií rýb každý týždeň).

• Voľte nenasýtené oleje konzumujte v malých množstvách.

• Pite denne 6 – 8 šálok/pohárov vody.

• Dospelí by mali denne prijať menej ako 6 g soli a 20 g nasýtených tukov pre ženy alebo 30 g pre mužov.