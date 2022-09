Potrebujete prejsť 10 000 krokov denne, aby ste boli zdraví?

Magické číslo bolo vynájdené v šikovnom japonskom marketingovom triku po olympijských hrách v roku 1964.

Desaťročia je cieľ 10 000 krokov každý deň považovaný za svätý grál, ktorý je spájaný s nižším rizikom rakoviny, demencie a chorôb srdca. Predpokladali by ste, že to bolo výsledkom desaťročí výskumu presného počtu krokov a ich účinku na telo. V skutočnosti to však bola iba súčasť triku japonskej marketingovej kampane na predaj krokomerov v roku 1964.

Takže žiadny roky trvajúci výskum, ale obyčajná PR kampaň. Výsledná cifra nikdy nemala vedecký základ. Namiesto toho bolo zvolené toto číslo, aby meradlom bolo pekné, okrúhle zapamätateľné číslo. Nedávno sa do nekonečnej debaty pripojili dve najväčšie štúdie o počte krokov.

V prvej výskumníci sledovali 78 500 Britov vo veku 40 až 79 rokov, ktorí jeden týždeň nosili krokomer na meranie svojich pohybov. Ich údaje boli uložené do banky a výskumníci čakali sedem rokov, kým skontrolovali, či im diagnostikovali rakovinu, demenciu alebo srdcové ochorenie, alebo predčasne zomreli.

Výsledky naznačujú, že 9 800 krokov je optimálnych na prevenciu demencie, čo zdanlivo znižuje riziko o 51 percent. To bolo oveľa viac ako 25-percentný ochranný účinok pozorovaný u ľudí, ktorí prešli len 3 800 krokov za deň. Je však zaujímavé, že vedci zistili, že vykonaním iba 6 300 krokov vysokou rýchlosťou sa u ľudí o 57 percent znížila pravdepodobnosť vzniku demencie. A pre chodcov, ktorí kráčali rýchlosťou viac ako 112 krokov za minútu, bolo riziko až o 62 percent nižšie. Zistilo sa tiež, že rýchlejšie tempo chôdze znižuje riziko rakoviny, srdcových chorôb a predčasnej smrti.

V druhej štúdii vedci zistili, že na každých 2 000 krokov vykonaných každý deň sa riziko predčasnej smrti znížilo o 8 až 11 percent. Je prekvapujúce, že taký malý rozdiel – priemernému človeku trvá prejsť 2 000 krokov asi 15 minút – môže mať také obrovské dôsledky na to, či niekto predčasne zomrie, uviedli odborníci. Ale zdravotné prínosy chôdze nad 10 000 krokov sa zdali zanedbateľné, čo naznačuje, že toto číslo je skutočne iba dielom náhody a reklamy.