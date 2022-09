Diéta dlhovekosti vám pridá 20 rokov života

Nový diétny trik založený na rozsiahlom výskume procesu starnutia tela môže predĺžiť život až o 20 rokov. Metóda kombinuje niekoľko spôsobov na zvýšenie dlhovekosti podporovaných vedou.

Existujú presvedčivé dôkazy, že kalorický deficit každoročne zabíja milióny ľudí na celom svete. Prejedanie sa však môže byť rovnako škodlivé pre zdravie. Zameranie na stravovací režim kombinuje niekoľko stravovacích vzorcov nezávisle spojených s dĺžkou života. Odborníci tvrdia, že môže predĺžiť očakávanú dĺžku života o desaťročia.

Zistenia publikované v časopise Cell sú založené na výskume tímu odborníkov z University of Wisconsin-Madison. Ich výskum spojil desaťročia výskumu rôznych diétnych metód, ako obmedzenie kalórií a poznatky o zdravotných výhodách rôznych skupín potravín. Použili tiež údaje dostupné od populácií žijúcich v oblastiach dlhovekosti v modrej zóne.

Stravovací plán možno rozdeliť do šiestich krokov, ktoré zahŕňajú opatrenia na udržanie zdravých hladín cukru v krvi a vypnutie centrálneho systému starnutia tela, uvádza New Scientist.

1. Príjem kalórií by mal byť obmedzený, aby sa udržal index telesnej hmotnosti (BMI) 22 až 23 pre mužov a 21 až 22 pre ženy.

2. Strava by mala obsahovať hlavne celozrnné výrobky, strukoviny a orechy. Príjem mäsa by sa mal obmedziť, aby sa znížila expozícia aminokyseliny metionínu, ale mali by obsahovať aj ryby.

3. Nerafinované komplexné sacharidy by mali tvoriť 45 až 60 percent kalórií, 10 až 15 percent rastlinných bielkovín by malo pochádzať z rastlinných zdrojov a 25 až 35 percent tukov by malo byť tiež rastlinného pôvodu.

4. Príjem potravy by sa mal obmedziť, resp. nejesť najmenej tri hodiny pred spaním, po ktorom by malo nasledovať obdobie 12 hodín nalačno.

5. Diéta napodobňujúca pôst, ktorá zahŕňa rastlinný jedálniček s nízkym obsahom cukru, sacharidov a kalórií, ale s vysokým obsahom tukov počas piatich dní v mesiaci, by sa mala vykonávať každé dva až tri mesiace.

6. Príjem alkoholu by mal byť tiež mierny, pričom sa neodporúča viac ako päť jednotiek alkoholu týždenne.