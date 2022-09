Lekári hlásia úspech v boji s rakovinou

Personalizované vakcíny konečne porážajú ťažko liečiteľné nádory.

Niektoré druhy rakoviny sa darí liečiť vakcínami prispôsobenými genetickej výbave nádorov jednotlivca. Je to stratégia liečby tejto zákernej choroby, ktorá vyzerá čoraz nádejnejšie.

Mark Lashway zistil, že sa mu melanómová rakovina kože rozšírila do pľúc. Okamžite dal výpoveď, pracoval ako učiteľ chémie v Hillsdale v New Yorku, a pripravoval sa na najhoršie. „Vedel som, že miera prežitia je len 15 percent a bol som vystrašený,“ hovorí.

O sedem rokov neskôr je tento 67-ročný muž bez rakoviny, a to vďaka tomu, že sa stal jedným z prvých ľudí na svete, ktorí dostali personalizovanú vakcínu proti rakovine – takú, ktorá bola navrhnutá práve pre neho, aby jeho imunitný systém mohol napadnúť a zničiť unikátnu biológiu jeho nádorov. „Mal som tri pľúcne nádory, ktoré boli také veľké, že som ich videl a cítil. Jeden mi vyčnieval z chrbta,“ hovorí. „Potom, o niekoľko mesiacov po liečbe, som čakal na svoje výsledky a prišiel môj onkológ a povedal: Mám tú najlepšiu správu, akú vám lekár môže povedať – liečba mala 100-percentnú úspešnosť. Všetky nádory sú preč.“

Lashway je teraz jedným z niekoľkých stoviek pacientov s rakovinou, ktorí dostali personalizované vakcíny v rámci niekoľkých klinických štúdií. Iní účastníci mali tiež pozoruhodné reakcie, dokonca aj niektorí s rakovinou, ktorú by bolo ťažké liečiť konvenčne. „Povedala by som, že tieto vakcíny sú ďalšou veľkou vecou,“ hovorí Adilia Hormigo z nemocnice Mount Sinai v New Yorku, ktorá ich použila na liečbu niektorých ľudí s notoricky smrteľnou rakovinou mozgu známou ako glioblastóm.

Odborníci predpokladajú, že po ďalších štúdiách sa v najbližších desiatich rokoch dočkáme zásadného prelomu v liečbe rakoviny práve vďaka personalizovaným vakcínam. Verme, že tento prelom príde čo najskôr.