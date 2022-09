Ocitnúť sa dnes v polohe pacienta je viac než stresujúce

Denne kontrolujeme desiatky vecí, avšak zdravie na tomto zozname, bohužiaľ, chýba. Spoliehame sa, že to nejako pôjde samo „hladko“ a donekonečna. A to je tá najväčšia chyba, ktorú robíme. Ak nás potom zaskočí choroba, sme nemilo prekvapení, šokovaní… Začína sa nepríjemný kolotoč vyšetrení, frustrácií a strachu. Navyše, výsledky môžu často naznačovať, že návrat do stavu zdravia bude behom na dlhú trať. Chceme to takto? Asi nikto z nás!

Netreba nečinne čakať. Pre svoje zdravie môžete urobiť oveľa viac, keď ho máte denne pod kontrolou. Pritom stačí urobiť tak málo! Venovať mu denne len pár minút.

5 zlatých rád

1. Vynechať všetky sladkosti a s ovocím tiež mierne.

2. Dať si každý deň veľký tanier surovej alebo dusenej zeleniny.

3. Rozhýbať telo a krvný obeh minimálne 30 min. behom alebo aspoň rýchlou chôdzou.

4. Jesť maximálne 3x denne a nič medzitým.

5. Dodržať určite 16 hod. interval bez jedla medzi večerou a raňajkami.

Je tu aj 6. možnosť pre tých, ktorí chcú aktívne monitorovať svoj zdravotný stav a mať svoje zdravie pod kontrolou.

Švajčiarsky systém ERI Q-life bol vyvinutý pre profesionálnu aj domácu kontrolu zdravotného stavu pomocou umelej inteligencie.

Tento inteligentný AI softvér si môžete stiahnuť do svojho počítača a vďaka senzitívnej anténe skontrolovať viac ako 100 000 parametrov v tele kedykoľvek to potrebujete.

Monitoring zdravotného stavu si vďaka ERI Q-life systému môžete robiť každý deň a nedovoliť, aby sa choroba skryto rozvíjala dlhé mesiace či roky bez vášho vedomia.

ERI Q-life v priebehu 40 sekúnd dokáže vyhodnotiť, ktoré systémy a orgány sú vo vašom tele najkritickejšie. Do každého z uvedených telesných systémov môžete vstúpiť a dozvedieť sa ďalšie podrobnosti. ERI ukáže nielen kritické orgány, ale odporučí aj vhodné a nevhodné potraviny, šité na mieru pre váš zdravotný stav. Podobne aj vitamíny, stopové prvky a veľký počet ďalších ukazovateľov.

Ako to funguje v realite si môžete pozrieť v nasledujúcom videu:

Rozvoj ERI technológie je podporovaný grantom Európskej Únie. Je možné si ho vyskúšať na Private Clinic Elena van Dijk v Pezinku, ktorá získala ocenenie Prestige Award 2022 za jeho implementáciu v rámci inovatívnych projektov.

Je niečo dôležitejšie ako vaše zdravie a zdravie vašich blízkych?

Nečakajte, kým vás choroba zaskočí! Keď sa chcete vyhnúť nemilým prekvapeniam, zadovážte si ERI Q-life pre domáce monitorovanie a udržiavanie zdravia celej vašej rodiny. Pre serióznych záujemcov je možné zapožičanie na 14 dní.

Viac o ERI technológii sa dozviete na www.eri.health alebo ju môžete priamo vyskúšať na PRIVATE CLINIC Elena van Dijk v Pezinku www.evd.sk 0905 955 444.