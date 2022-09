Polovici úmrtí na rakovinu sa dalo zabrániť

Šokujúca štúdia odhalila, že až polovicu úmrtí na rakovinu spôsobili odstrániteľné rizikové faktory.

Rakovina je neustále veľkým zdravotným strašiakom, ktorý spôsobuje každoročné milióny úmrtí po celom svete. Najnovšia štúdia publikovaná v časopise Lancet zistila, že v celosvetovom meradle možno takmer polovicu úmrtí na rakovinu pripísať rizikovým faktorom, ktorým sa dá predísť. Vrátane troch hlavných rizík: fajčenie, pitie príliš veľkého množstva alkoholu a vysoký index telesnej hmotnosti.

Výskum zistil, že 44,4 % všetkých úmrtí na rakovinu a 42 % stratených zdravých rokov možno pripísať rizikovým faktorom, ktorým sa dá predchádzať. Projekt zhromažďuje a analyzuje globálne údaje o úmrtiach a invalidite. Vedci sa zamerali na úmrtia na rakovinu a invaliditu od roku 2010 do roku 2019 v 204 krajinách, pričom skúmali 23 typov rakoviny a 34 rizikových faktorov.

Vedci zistili, že hlavným druhom rakoviny z hľadiska úmrtí súvisiacich s rizikom na celom svete bola v roku 2019 rakovina priedušnice, priedušiek a pľúc u mužov aj žien. V roku 2019 boli celosvetovo poprednými piatimi regiónmi z hľadiska miery úmrtnosti pripísateľnej riziku stredná Európa, východná Ázia, severná Amerika, južná Latinská Amerika a západná Európa.

Tieto zistenia poukazujú na to, že podstatnej časti rakovinovej záťaže na celom svete je možné predísť prostredníctvom intervencií zameraných na zníženie vystavenia sa známym rizikovým faktorom rakoviny. Nová štúdia jasne vymedzuje dôležitosť primárnej prevencie rakoviny a upozorňuje na zvyšujúci sa počet rakovinových ochorení súvisiaci s obezitou. „Úprava správania by mohla viesť k ďalším miliónom zachránených životov, čo by výrazne zatienilo dokonca aj vplyv akéhokoľvek lieku, ktorý bol kedy schválený,“ povedal Dr. William Dahut pre CNN.