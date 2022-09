Zdravie je viac ako diéta!

Aj odborníci varujú pred tým, že nezmyselné chudnutie je nebezpečné.

Chudnúť za každú cenu, alebo prijať svoje telo také, aké je? Reklamy, popkultúra a dokonca aj niektorí lekári hovoria o zdraví a nízkej hmotnosti, akoby to bolo jedno a to isté. Menšie telá sú zdravšie a väčšie telá teda musia byť nezdravé. V skutočnosti to tak však nemusí byť. Odborníčka na výživu Jeanette Thompson-Wessen pre CNN upozorňuje, že ani naše telo a ani zdravie takto jednoducho nefungujú a ide o komplikovanejšiu otázku.

Vyšší index telesnej hmotnosti (BMI) býva spájaný so stavmi, ako sú cukrovka a srdcové choroby. BMI je však kontroverzný spôsob merania zdravia a horúčkovité naháňanie sa za nízkou hodnotou BMI sa môže nepriaznivo odraziť na duševnej pohode človeka. Napriek tomu sa pri posudzovaní zdravia človeka často kladie veľký dôraz na jeho vzhľad. Odborníci tvrdia, že je čas zamerať sa viac na správanie, ktoré podporuje naše zdravie než na číslo na váhe.

Je dôležité pochopiť, že štúdie, ktoré prezentujú zlé zdravotné výsledky u ľudí s vyšším telesným tukom, môžu v skutočnosti poukazovať iba na koreláciu, nie príčinnú súvislosť. Zatiaľ čo štúdie môžu povedať, že ľudia s vyššou hmotnosťou majú často viac prípadov srdcových ochorení, nemôžu povedať, že váha spôsobila srdcové problémy. Naše telo nefunguje ako vizitka. Nemôžeme sa pozrieť na telo človeka a pochopiť jeho zdravie, zvyky alebo biológiu.

Pre väčšinu ľudí obmedzujúce diéty s cieľom schudnúť nefungujú. Podľa štúdie z roku 2018 viac ako 80 % ľudí, ktorí schudli, hmotnosť do piatich rokov opäť nabrali. Ak sa nesústredíme iba na hmotnosť, môžeme sa skutočne zamerať na zdravé správanie, ktoré má oveľa udržateľnejší prínos pre naše zdravie.

Čo to vôbec znamená byť zdravý? A môže vám diéta vôbec pomôcť? To závisí od toho, ktoré časti zdravia uprednostňujete. Zdravie sa skladá z mnohých faktorov. Vyhýbanie sa chorobe je jedným z nich, ale patrí tam aj udržiavanie duševného zdravia, aktívnych sociálnych kontaktov, dostatok spánku a znižovanie stresu. Obmedzenie kalórií alebo vylúčenie určitých potravín nemusí byť celkovo zdravé, ak to negatívne ovplyvňuje vaše duševné zdravie, alebo vám bráni užívať si čas s priateľmi a rodinou.