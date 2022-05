Oficiálne potvrdené! Nastúpi Martin Féherváry už do zajtrajšieho zápasu proti Kanade?

Prezident SZĽH a bývalý fantastický hokejista potešil slovenských fanúšikov príspevkom na Twitteri, v ktorom oficiálne potvrdil príchod mladého zadáka na šampionát. Rodák z Bratislavy však nenastúpi hneď na pondelkový zápas proti favoritovi A-skupiny - Kanade. K reprezentácii sa síce pripojí už zajtra, no trénerovi Ramsaymu bude k dispozícii až na náročný stredajší súboj proti nepríjemným Švajčiarom.

It is confirmed now..Martin Fehervary will join SVK National team in Helsinki tomorrow..and should be in our lineup vs SUI (18.5) 👍🏻🇸🇰👍🏻