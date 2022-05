Sever Európy a dvojky v dátume nám nosia šťastie! Dodrží partia okolo Tatara nepísanú tradíciu?

V tomto miléniu sa konalo päť svetových hokejových šampionátov v severoeurópskych štátoch.

Táto lokalita Slovákom svedčí - nosia z nej pravidelne cenné kovy. Trikrát sa odtiaľ vracala naša reprezentácia s rukami nad hlavou, z toho dva razy svietila v dátumoch rokov na konci dvojka. Dodržia Tatar a spol. pomaly lokálnu tradíciu aj v krajine tisícich jazier?

Po historicky prvom striebre v Rusku na prelome tisícročia začala vznikať severská medailová rozprávka vo Švédsku 2002. Skvelá partia okolo nezabudnuteľných mien na čele s Miroslavom Šatanom, Petrom Bondrom či so Žigmundom Pálffym dokráčala pod vedením trénera Jána Filca v rámci majstrovstiev sveta zatiaľ na absolútny vrchol nášho hokeja. Po Kanaďanoch a Švédoch vo vyraďovačke poslali vo finále do kolien aj Rusov.

„Zlatí chlapci“ z Göteborgu sa nedali zahanbiť ani rok nato v susednom Fínsku. Nový tréner František Hossa mal pod rukami opäť elitný káder, ktorý vyhral osemfinálovú skupinu pred Českom a Fínskom. V semifinále turnaja vyšiel Švédom revanš za domáce vyradenie v rovnakej fáze šampionátu spred roka a odsunuli Slovákov do boja o 3. miesto. V derby proti Čechom dal definitívnu bronzovú bodku nebohý Pavol Demitra štvrtým gólom dve minúty pred koncom.

Ani z majstrovstiev sveta 2012, ktoré usporiadali Fíni so Švédmi, neodchádzali Slováci naprázdno. Český tréner Vladimír Vůjtek vyžmýkal z mužstva na čele s kapitánom Zdenom Chárom maximum, no ani to nestačilo na vytúžené zlato. Vo finále nám Rusi oplatili prehru z turnaja spred desiatich rokov. Bude mať tohtoročná severská jazda štvrté medailové pokračovanie?