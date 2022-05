Slovenskóóó, do toho! Aký pohľad na svetový šampionát majú známe celebrity?

A je to tu, 85. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sú realitou!

Nenechajú si ich ujsť ani mnohé celebrity a my sme chceli vedieť napríklad to, či zápasy rady pozerajú doma alebo s partiou kamarátov a ako vidia šance našich chlapcov.

Boris Valábik, bývalý hokejista

Otvoriť galériu Boris Valábik Zdroj: ig Boris Valabik

Dlho som nesledoval šampionát s priateľmi, ale to bola vždy najlepšia zábava. Pohoda pri telke a pri pive s partiou kamarátov, to je krásna predstava. Tento rok budem v prestávkovom štúdiu RTVS. Je to úplne iné, dávate si pozor na to, aby ste povedali a vysvetlili niečo tak, aby to ľudia, ktorí vás nepoznajú, správne pochopili. Je to bližšie k práci ako k zábave. Musím byť profesionál, nie sa zabávať.

Na druhej strane sa viac sústredím na samotný zápas, ako keby som sedel niekde s kamošmi alebo s rodinkou. Šance vidím presne tak isto, ako som ich videl pred rokom. Ešte si nemôžeme dovoliť mať privysoké očakávania, ak nechceme hovoriť o neúspechu a ničiť sa ním. Štvrťfinále je stále cieľom presne tak, ako bolo na posledných MS. Jedna olympiáda nás do TOP 4 neposunie.

Iveta Malachovská, moderátorka

Hokej ma nielen baví, ale rada chodím aj povzbudzovať. Najďalej sme boli s manželom v Kanade v roku 2008. Zápasy sledujem v zásade s manželom, sme zohratí aj v tom, že po víťaznom zápase si otvoríme víno a pripijeme na úspech, presne tak to bolo aj keď sa Slovan stal majstrom. Keď prehráme, tak sa vyberieme na prechádzku, nech si vyvetráme hlavu.

Naši chlapci majú všetky tímy rovnaké, už nie sú veľké rozdiely medzi krajinami. Dôležité je dostať sa zo skupiny ďalej a až potom pôjde do tuhého! Pred desiatimi rokmi sme práve vo Fínsku uspeli, vyhrali sme strieborné medaily, tak keby sa to zopakovalo... Budem sa však stále tešiť z peknej hry a akéhokoľvek úspechu.

Tomáš Bezdeda, spevák

Som veľký a vášnivý fanúšik hokeja, dokonca ho aktívne už štrnásť rokov hrávam, je to moje hobby. Všetky zápasy silno prežívam, som človek, ktorý našim vždy verí, aj keď mnohí mužstvo hneď odsúdia, ja som ten naivný. Najradšej pozerám s partiou kamarátov, ale aj keď som doma sám, vždy naplno kričím a povzbudzujem. Budem, samozrejme, fandiť počas celých majstrovstiev a držať palce, aby sa podaril úspech ako na olympiáde. Myslím si, že všetko je možné, len treba chcieť, majú dobre našliapnuté.

Zlatica Puškárová, moderátorka

Hokej je pre našu rodinu istý životný štýl. Leo ho hrá aktívne už osem rokov a aj vďaka nemu sme zažili mnohé, nielen hokejové situácie. Tento šport milujeme a určite si nenecháme ujsť ani tieto majstrovstvá sveta. Samozrejme, najradšej sledujem zápasy so svojimi chlapcami, pretože tie ich komentáre stoja za to. Veľmi držím nášmu tímu palce, aby potvrdil, že Slováci sú v hokeji svetoví a my slovenskí fanúšikovia zase raz radi ukážeme vášeň pre hokej.

Milan Junior Zimnýkoval, moderátor

Hokej ma veľmi baví, ale po tom, čo som zažil kolegov, ako sa hádajú s rozhodcom cez obrazovku, tak ho radšej pozerám sám. (smiech) Som tichší typ a ani trikolorové ponožky si nedávam na spätné zrkadlá. Ako vidím šance našich chalanov? To keby som vedel, tak si možno po prvýkrát v živote stavím. Idem s nimi od zápasu k zápasu, samozrejme, že zo zabezpečenej obrany. Stačí mi, keď budú hrať pekný hokej a nechajú na ľade srdce. Možno zuby. (smiech)

Vera Wisterová, moderátorka

Hokej ma baví, hlavne, keď vyhrávame. (smiech) Idem podľa vzoru svojho tatka, ktorý vždy odíde od obrazovky, keď prehrávame. Keď zas počuje od susedov kričať gól, uteká hokej znovu zapnúť. Najradšej sledujem zápasy v partii svojich kamarátov. Keď som moderovala na pódiu vo fanúšikovskej zóne počas posledných majstrovstiev sveta, bol to pre mňa obrovský zážitok. Po bronze z olympiády iné ako medailu nečakám!