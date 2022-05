Majstrovstvá sveta budú o niečom inom než nedávna zimná olympiáda. Presne na tomto sa zhodli naši bývalí reprezentanti, ktorých sme oslovili, aby zhodnotili šance Ramsayho výberu na aktuálnom šampionáte.

Richard Lintner (44), bývalý obranca

Myslím si, že tento tím má na postup. Mám však jednu obrovskú obavu, a síce pri súčasnom rozložení skupín by to mohlo dopadnúť tak, že vo štvrťfinále chytíme Čechov. Práve tých osobne považujem za čierneho koňa turnaja, takže tento scenár by pre nás nemusel dopadnúť dobre. Ale budem dúfať, že sa mýlim.

Ako vidia šance našich hokejistov bývalý útočník Slovana Dárius Rusnák a majster sveta z Göteborgu 2002 Jozef Stümpel?

