Trojica odborníkov hodnotí šance našich hokejistov: Podarí sa zopakovať medailový úspech?

Majstrovstvá sveta budú o niečom inom než nedávna zimná olympiáda. Presne na tomto sa zhodli naši bývalí reprezentanti, ktorých sme oslovili, aby zhodnotili šance Ramsayho výberu na aktuálnom šampionáte.

Richard Lintner (44), bývalý obranca

Myslím si, že tento tím má na postup. Mám však jednu obrovskú obavu, a síce pri súčasnom rozložení skupín by to mohlo dopadnúť tak, že vo štvrťfinále chytíme Čechov. Práve tých osobne považujem za čierneho koňa turnaja, takže tento scenár by pre nás nemusel dopadnúť dobre. Ale budem dúfať, že sa mýlim.

Dárius Rusnák (62), bývalý útočník

Na Slovensku je po ZOH veľká hokejová eufória. Treba však pripomenúť, že kopa hráčov z bronzového tímu na MS nebude. Naopak, ostatné tímy budú kvalitnejšie. Na postup do štvrťfinále to však vidím reálne. Tam si už súpera nenavyberáme. Za týchto okolností je to pre nás taký reálny cieľ, všetko ostatné bude nadstavba. Držím palce najmä mladým chlapcom, aby získali sebavedomie.

Jozef Stümpel (49), bývalý útočník

Určite by bolo pekné, keby sa nám podarilo zopakovať nejaký medailový úspech, keďže bronz z olympiády máme všetci v čerstvej pamäti. V konečnom dôsledku však bude záležať na mnohých faktoroch a dôležité bude aj šťastie. To je faktor, ktorý sa nedá ovplyvniť. Ja verím, že súčasná skladba mužstva má na to, postúpiť aspoň do štvrťfinále.