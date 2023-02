Šipoš: Debata o stíhačkách bude, keď to bude aktuálne, nie keď Fico povie

Rokovanie o poskytnutí stíhačiek MiG-29 Ukrajine by bolo len predvolebnou kampaňou šéfa Smeru-SD Roberta Fica. Tvrdí to predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Myslí si, že o stíhačkách by mal rokovať parlament, až keď to bude aktuálne, a nie vtedy, keď to žiada Fico.

Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) podľa jeho slov prisľúbil, že v NR SR sa o téme bude hovoriť. "Minister Naď veľmi intenzívne rokuje, dnes má dôležité rokovanie v rámci spojencov. Povedal nám, že hneď ako by sa už išli riešiť stíhačky a čokoľvek s nimi, určite príde do parlamentu a bude sa o tom rokovať," povedal novinárom Šipoš po tom, ako sa neschválil program mimoriadnej schôdze k tejto téme. Fico sa podľa neho snaží robiť kampaň, straší ľudí vojnou a rečami, že sa rozdáva majetok SR. Čo to má znamenať? K Poľsku mierili ruské lietadlá! Holandské stíhačky rázne zakročili Dočasne poverená vláda by mala podľa Šipoša zaujať stanovisko k tomu, či môžeme darovať Ukrajine stíhačky. Keďže je vláda v poverení, mal by o tom podľa neho rokovať parlament. "Ak by sa takéto veci išli diať a malo by sa rozhodovať o migoch, určite by mal o tom rokovať parlament," odpovedal na otázku, či by mal dať Ústavný súd SR stanovisko o kompetencii poverenej vlády rozhodnúť o darovaní stíhačiek. Ak príde do NR SR návrh na zmenu Ústavy SR v súvislosti so stíhačkami, budú sa o tom rozprávať s poslancami OĽANO. pokračovanie ‹ 1 2 ›