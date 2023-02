Bidenove veľké plány na výročie vojny na Ukrajine: Prekvapí vás, čo sa pošuškáva

Spoločné stretnutie prezidentov Poľska, USA a Ukrajiny počas možnej februárovej návštevy amerického prezidenta Joea Bidena v Poľsku je veľmi nepravdepodobné, povedal v utorok poslanec a predseda zahraničného výboru dolnej komory poľského parlamentu (Sejm) Radoslaw Fogiel.

TASR správu prevzala z agentúry PAP. Biden by mal podľa zatiaľ nepotvrdených informácií navštíviť Poľsko pri príležitosti prvého výročia začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z vlaňajšieho 24. februára. Objavili sa aj špekulácie, že by počas Bidenovej návštevy mohol do Poľska pricestovať aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a stretnúť sa tak so svojimi kolegami.

Podľa Fogiela sa však takéto stretnutie pravdepodobne neuskutoční. "Momentálne nič nenasvedčuje tomu, že by sa Andrzej Duda, Joe Biden a Volodymyr Zelenskyj počas plánovanej návštevy amerického prezidenta v Poľsku stretli," uviedol.

Fogiel, poslanec vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), očakáva, že Duda s Bidenom budú diskutovať o väčšom zapojení Spojených štátov a Severoatlantickej aliancie do riešenia konfliktu na Ukrajine. Dodal, že rokovania sa budú pravdepodobne týkať aj blížiaceho sa summitu NATO v litovskom Vilniuse a posilnenia východného krídla Aliancie.

Cesta Bidena do Poľska je podľa zdrojov oboznámených so situáciou v súčasnosti plánovaná na termín blízky ku koncu tohtoročného februára. Zdroje však pripomenuli, že cesta nie je potvrdená, až kým ju neoznámi Biely dom, a plány sa môžu meniť.