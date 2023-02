Novozvolený český prezident Pavel o vojne na Ukrajine: Toto by Západ nemal robiť!

Západné štáty by nemali Ukrajinu tlačiť do akýchkoľvek územných ústupkov, ktorými by Rusko podmieňovalo mierové rokovania.

Spravodajkyni TASR to v rozhovore povedal novozvolený český prezident Petr Pavel. "To je čisto na Ukrajine, ako si vyhodnotí situáciu. Nemali by sme Ukrajinu tlačiť do akýchkoľvek územných ústupkov alebo do toho, aby za každú cenu naplnila ciele, ktoré si stanovila a o ktorých hovorí napríklad aj prezident (Volodymyr) Zelenskyj," uviedol Pavel. Cieľom západných krajín by podľa budúceho českého prezidenta malo byť opätovné nastolenie suverenity Ukrajiny a jej obnova, návrat k medzinárodnému právu a riadne vyšetrenie vojnových zločinov, ktoré sa odohrali v priebehu ruskej agresie. Veľká zmena v ukrajinskej cirkvi: Toto sa Rusom páčiť nebude! Ukrajinci vyslali jasný odkaz Podľa Pavla nie je možné akceptovať ako východiskový stav pre rokovania o mieri anexiu ukrajinských území Ruskom, ku ktorej došlo v rozpore s medzinárodným právom. "V okamihu, keď opustíte ukrajinské územie, tak sa môžeme rozprávať o ďalších veciach," navrhuje Pavel postoj, aký by mal k mierovým rokovaniam zaujať Západ.