Situácia s elektrinou na juhu Ukrajiny je alarmujúca: Školy pristúpili k ráznemu kroku

V školách v meste Odesa na juhu Ukrajiny sa v pondelok a utorok nebude učiť pre výpadky v dodávkach elektriny, ktoré sú spôsobené rozsiahlou haváriou v jednej z rozvodní vysokého napätia.

V nedeľu o tom informovala britská stanica BBC. Príčinami havárie sa bude zaoberať špeciálna komisia. Vedenie energetickej spoločnosti Ukrenerho informovalo, že podľa predbežných zistení nešlo "o sabotáž, ale o dôsledok toho, že objekt, ktorý bol opakovane vystavený raketovým a dronovým útokom, "jednoducho prestal fungovať".

Opravárenské tímy energetikov obnovili prevádzku zariadenia a pripojili ho podľa záložných schém. Takýto spôsob prevádzky by však mohol viesť k poruche rozvodne, ktoré bola predtým viackrát poškodená ostreľovaním ruskou armádou, upozornila spoločnosť Ukrenerho. BBC poznamenala, že v nedeľu (5.2.) bolo v Odese bez elektriny až 40 percent odberných miest, čo je asi 280.000 ľudí.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ v nedeľu vo svojom kanáli na platforme Telegram informoval, že do Odesy sa prepravujú výkonné generátory, ktoré budú vyrábať elektrinu pre kritickú infraštruktúru i časť ďalších spotrebiteľov. Spresnil, že 25 generátorov je už na mieste, ďalších asi 50 je na ceste. Podľa Šmyhaľa by opravárenské práce mali byť dokončené do 10. februára.