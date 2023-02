Nemecký prokurátor odsudzuje brutalitu na Ukrajine: Podporil medzinárodné vyšetrovanie zločinov

Nemecký spolkový prokurátor Peter Frank podporil medzinárodné vyšetrovanie ruských vojnových zločinov na Ukrajine: či už na pôde existujúceho Medzinárodného trestného súdu (ICC) alebo prípadného špeciálneho tribunálu. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.

Podľa Franka je potrebné, aby medzinárodné spoločenstvo dokázalo vyvodiť zodpovednosť voči predstaviteľom štátov, predovšetkým voči "tým, čo prijímajú politické rozhodnutia o rozpútaní vojny a voči osobám, ktoré tieto rozhodnutia implementujú na najvyšších vojenských úrovniach.

"Podľa môjho názoru to podporuje návrhy, aby sa takéto prípady riešili na medzinárodnej úrovni," uviedol nemecký spolkový prokurátor pre nedeľňajšie vydanie novín Die Welt. Podľa jeho slov by sa stíhanie zločinov páchaných na Ukrajine mohlo zrealizovať prostredníctvom štruktúr ICC so sídlom v Haagu alebo vytvorením nového špeciálneho tribunálu. Príslušné rozhodnutie musí podľa neho prijať medzinárodné spoločenstvo.

Nemecká spolková prokuratúra spustila už v marci tohto roku vlastné vyšetrovanie podozrení z vojnových zločinov spáchaných v priebehu Ruskom rozpútanej vojny na Ukrajine. Vyšetrovatelia sa zatiaľ pokúšajú zhromaždiť čo najviac súvisiacich dôkazov bez toho, aby sa zameriavali na mená konkrétnych podozrivých. Podľa Franka existujú stovky indícií o páchaní vojnových zločinov na Ukrajine. V súčasnosti sa pozornosť nemeckých vyšetrovateľov zameriava hlavne na hromadné vraždenie ukrajinských civilistov v Buči a na systematické ruské útoky na civilnú infraštruktúru Ukrajiny.