Kyjev hostí samit: Znepokojivé, čo sa súčasne deje v ukrajinskej metropole

V Kyjive sa piatok rozozneli sirény upozorňujúce na letecký útok, zatiaľ čo by sa mal v meste konať samit lídrov Európskej únie (EÚ) s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Informuje o tom spravodajský portál CNN. Kyjev v piatok hostí 24. Samit EÚ-Ukrajina, prvý od začiatku ruskej agresie a tiež odvtedy, ako Únia udelila Ukrajine štatút kandidátskej krajiny. Predstavitelia európskeho bloku a Ukrajiny by mali rokovať o ceste Ukrajiny do Európy a prístupovom procese, reakcii EÚ na útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine, iniciatívach Ukrajiny za spravodlivý mier a vyvodenie zodpovednosti, spolupráci v otázkach rekonštrukcie a pomoci a v oblastiach energetiky a prepojenosti a tiež globálnej potravinovej bezpečnosti. Na záver samitu by mali vydať spoločné vyhlásenie.