Zelenskyj vyzval na ďalšie sankcie voči Rusku: Postoj, aký zaujalo Rakúsko, sa mu nemusí páčiť

"Zdôraznil som potrebu rozšíriť sankcie voči Rusku a náš tím zdôraznil, že teroristický štát musí pocítiť cenu za teror a jeho kapacita pokračovať v agresii by mala byť obmedzená," vyhlásil Zelenskyj.

Ukrajinský líder apeloval na rakúske podniky, aby zintenzívnili spoluprácu s Ukrajinou a pomohli pri prestavbe a modernizácii jej energetických systémov. Zelenskyj vyzval rakúske spoločnosti, aby odišli z Ruska a svoje sídla presunuli na Ukrajinu.

