V Rusku sú preplnené krematóriá, nebohých takmer nemajú kam pochovávať: Ľudí nezabíja len vojna

Ruský pohrebný priemysel zažíva nebývalý rast. Poháňajú ho úmrtia v armáde v dôsledku takmer rok trvajúcej invázie na Ukrajinu, ale tiež stále vysoký počet obetí choroby covid-19.

Informoval o tom investigatívny spravodajský web The Insider. The Insider hovoril so zamestnancami pohrebných ústavov aj krematórií, ktorí potvrdili vysoký dopyt ako zo strany zákazníkov, tak od tých, ktorí by sa chceli zaškoliť a sami začať tieto služby poskytovať. "Máme naozaj veľa práce," povedal napríklad Boris Jakušin, majiteľ krematória v treťom najväčšom ruskom meste Novosibirsku.

Ruské ministerstvo obrany pri zatiaľ poslednej aktualizácii obetí vojny na Ukrajine v septembri minulého roka uviedlo, že pri "špeciálnej operácii", ako Rusko svoju inváziu do susedného štátu označuje, zomrelo 6000 ruských vojakov. Analýza nezávislých médií opierajúca sa o údaje z otvorených zdrojov tento mesiac stanovila počet obetí na viac ako dvojnásobok.