S poskytnutím tankov Leopard 2 Ukrajine už súhlasilo 12 krajín: Ďalšie dve to zvažujú

Nórska vláda zvažuje, či poslať Ukrajine svoje tanky Leopard 2 nemeckej výroby. Informuje o tom portál denníka The Guardian s odvolaním sa na nočné správy osloských denníkov Aftenposten a Dagens Näringsliv.

Zatiaľ v tejto otázke podľa novín nepadlo rozhodnutie, no Dagens Näringsliv uvádza, že Nórsko by mohlo prispieť štyrmi alebo ôsmimi zo svojich 36 tankov Leopard 2. Holandsko zase podľa portálu The Kyiv Independent zvažuje, že kúpi 18 tankov Leopard 2, ktoré si prenajíma od Nemecka, aby ich mohlo poskytnúť Ukrajine.

Portál ABC News tiež podľa The Kyiv Independent informoval, že 12 krajín súhlasilo s poskytnutím asi 100 tankov Leopard 2 Ukrajine, keď Berlín odsúhlasí ich transfer. Dohody údajne uzavreli ešte počas minulotýždňového stretnutia na leteckej základni Ramstein v Nemecku.

Nemeckí predstavitelia sa pritom zatiaľ odmietli vyjadriť k správam, že sa dohodli na dodávke tankov Leopard 2 Ukrajine. Informuje o tom agentúra AP, ktorá žiadala o reakciu na správy nemeckého týždenníka Der Spiegel, ktorý v utorok večer bez uvedenia zdroja informoval, že Nemecko poskytne Ukrajine najmenej jednu rotu tankov Leopard 2 z vlastných zásob, čo by znamenalo asi 15 tankov.

Spravodajský portál CNN s odvolaním sa na poľského predstaviteľa zase konštatuje, že Berlín sa zatiaľ oficiálne nevyjadril ani Varšave, ktorá v utorok formálne požiadala Nemecko o povolenie transferu tankov Leopard 2 na Ukrajinu. Ukrajina žiada o pomoc v podobe západných tankov, aby sa mohla lepšie brániť proti ruskej invázii.