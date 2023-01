Dovolí Nemecko dodať Ukrajine poľské tanky Leopard? Črtá sa veľký posun

Nemecká vláda by mala už v stredu schváliť žiadosť Poľska o reexport svojich tankov Leopard 2 na Ukrajinu.

Informovala o tom v utorok agentúra Bloomberg s odvolaním sa na osoby oboznámené s touto záležitosťou, ktoré si neželali byť menované. Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak v utorok oznámil, že Poľsko požiadalo Nemecko o súhlas s poskytnutím 14 tankov Leopard 2 Ukrajine. Hovorca nemeckej vlády v tejto súvislosti povedal, že Berlín "urgentne" posúdi žiadosť Varšavy.

Bloomberg pripomína, že nemecké zákony umožňujú reexport vojenského vybavenia vyrobeného v Nemecku len so súhlasom Berlína. Znamená to, že stovky tankov Leopard v Európe môžu byť na Ukrajinu dodané ibav prípade, že to povolí Nemecko.

Poľsko už niekoľko týždňov tlačí na Nemecko, aby prehodnotilo svoj opatrný prístup vo veci dodania tankov. Poľský premiér Mateusz Morawiecki v utorok povedal, že od Berlína čaká "okamžité" schválenie svojej žiadosti. Americkí i európski predstavitelia kritizujú nemeckého kancelára Olafa Scholza za jeho pomalé rozhodovanie v tejto záležitosti a žiadajú väčšiu asertivitu po tom, čo Berlín výrazne zmenil svoju bezpečnostnú politiku.

Scholz však v rozhovore pre Bloomberg minulý týždeň zdôraznil, že Nemecko nechce konať osve v otázke poskytnutia nových druhov ťažkých zbraní na Ukrajinu a žiada koordinovaný prístup. Obáva sa totiž, že tieto kroky by mohli vyprovokovať eskaláciu konfliktu zo strany Moskvy.

Nemecká zbrojárska spoločnosť Rheinmetall by mohla dodať Ukrajine 139 tankov Leopard 2, ak o to Kyjev požiada, povedal jej hovorca denníkom mediálnej skupiny RND.