NATO ďalej posilňuje svoje východné krídlo: Pozrite, čo poputuje do Poľska

Holandsko vyšle do konca januára do Poľska osem stíhačiek F-35. Stane sa tak v súlade s úsilím NATO o ochranu svojho východného krídla. Oznámilo to v pondelok holandské ministerstvo obrany, informuje stanica CNN.

"Vo februári a marci budú na stráženie vzdušného priestoru NATO nad východnou Európou k dispozícii štyri vojenské lietadlá... Zvyšné štyri (stíhačky) F-35 sa zúčastnia na výcvikovom programe so spojencami, na takzvaných Vigilance activities. Tieto cvičenia zvyšujú pripravenosť NATO na východnom krídle a posilňujú spoluprácu medzi viacerými členskými krajinami Aliancie," uviedol vo svojom vyhlásení holandský rezort obrany. Ministerstvo dodalo, že stíhačky budú schopné reagovať a zachytiť lietadlo do niekoľkých minút. Dve z lietadiel F-35 pritom podľa rezortu budú nasadené na "stále stráženie vzdušného priestoru NATO", zatiaľ čo zvyšné dve budú v pohotovosti. Poľsko, ktoré je členskou krajinou NATO, susedí s ruskou exklávou Kaliningrad. CNN pripomína, že Holandsko v ostatnom čase zintenzívnilo aj svoju pomoc Ukrajine, ktorá čelí ruskej invázii. Holandský premiér Mark Rutte na minulotýždňovom stretnutí s americkým prezidentom Joem Bidenom v Bielom dome avizoval zámer poslať Ukrajine systém protivzdušnej obrany Patriot a nasledovať tak v tomto smere USA a Nemecko.