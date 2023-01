Moskovčania si pri pomníku uctievajú obete krvavého útoku v Dnipre: Otrasné, čo následne robí polícia

Pri ruskom raketovom útoku na bytový dom v Dnipre pred deviatimi dňami podľa posledných údajov zomrelo najmenej 46 ľudí, vrátane šiestich detí, a osem desiatok ľudí utrpelo zranenie. Ďalších deväť osôb je stále nezvestných. Neoficiálny pomník obetiam z Dnipra vznikol v Moskve pri pamätníku ukrajinskej spisovateľky Lesji Ukrainky. Ruská polícia už niekoľkokrát kvety a ďalšie predmety z pamätníka odpratala a niekoľko ľudí na mieste zatkla.

Moscow police have cleared the monument to Ukrainian writer Lesya Ukrainka from flowers and toys brought to commemorate the victims of the Russian missile strike in Dnipro. Armed police are on duty near the spontaneous memorial, but locals keep laying flowers at the statue pic.twitter.com/WZ4o5l26J5

"Dávam najavo svoje pocity z tejto katastrofy, ako najlepšie viem. Chcem vyjadriť svoju spolupatričnosť a sústrasť ľuďom, ktorí si teraz prechádzajú utrpením," vysvetlila pri pomníku 63-ročná matematička Jelena Ivanovová, ktorá dorazila s kyticou žltých chryzantém. Zatiaľ čo pokladala kyticu, sledovala ju z automobilu zaparkovaného blízko polícia.

In #Moscow, 4 people were detained at the memorial to those killed in #Dnipro



The police detained people who were laying flowers. One of the detainees came with a dog - the woman was detained and the dog was left on the street, but neighbors were able to shelter the dog. pic.twitter.com/5ncwT1X0EA